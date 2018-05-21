Перевернувшийся в Ижевске водовоз, сбитый «Аэроэкспрессом» ребенок и независимость Шотландии: что произошло минувшей ночью

О чем писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.
Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! Встречаем новую рабочую неделю чашкой кофе и обзором новостей, о которых писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.
«Перевертыш»:
Водовоз перевернулся на кольце улиц Дзержинского и 9-е января в Ижевске. Как сообщают участники группы ИГГС в соцсети Вконтакте, авария произошла накануне, 20 мая.
«Говорят, что «Лада Калина» подрезала водовоз», - отмечают пользователи.
В настоящее время разыскиваются очевидцы произошедшего, обстоятельства аварии уточняютя.
Операция «Автобус»:
В понедельник, 21 мая, в Удмуртии стартовала операция «Автобус». Она будет проводиться до конца месяца, сообщает первуй отдел Управления ГИБДД России по Удмуртской Республике.
«Целью проводимого мероприятия является устранение причин и условий, способствующих совершению дорожно-транспортных происшествий с участием пассажирских транспортных средств», - говорится в сообщении дорожной полиции.
Стражи порядка проверят компании и предприятия, которые занимаются пассажирскими перевозками. Но обойдут стороной и водителей, в том числе троллейбусов.
ДТП в Москве:
«Аэроэкспресс» насмерть сбил подростка в Москве. Как пишет Эхо Москвы, трагедия произошла в районе платформы «Дегунино» Савеловского направления.
Ребенок перебегал железную дорогу по пешеходному настилу несмотря на запрещающий сигнал светофора. В результате его сбил экспресс, следовавший из Москвы в «Шереметьево».
«Рептилоид из «Дома-2»:
Российский парламентарий Виталий Милонов назвал певицу Ольгу Бузову «рептилоидом из «Дома-2». Такое мнение о девушке он высказал в ответ на её заявление о желании представлять Россию на песенном конкурсе «Евровидение», пишет РенТВ.
Милонов заявил, что к «рептилоидам из «Дома-2» относится плохо «в любых своих реинкарнациях», но признал, что Бузова выглядит лучше, чем Нетта Барзилай, одержавшая победу в состязании в этом году.
Независимость Шотландии:
В Шотландии заговорили о необходимости нового референдума о независимости после того, как будут обнародованы условия выхода Соединенного Королевства из Евросоюза (ЕС). Об этом сообщает Газета.
Как отмечается, с таким заявлением выступила первый министр Шотландии Никола Стерджен. Она заметила, что новый референдум может состояться осенью 2018 года.