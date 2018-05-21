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Перевернувшийся в Ижевске водовоз, сбитый «Аэроэкспрессом» ребенок и независимость Шотландии: что произошло минувшей ночью

08:05, 21 мая, 2018
08:05, 21 мая, 2018
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#шоу-бизнес\n#общество\n#ГИБДД\n#Ижевск\n#Москва\n#Удмуртия\n#Великобритания\n#происшествие
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О чем писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! Встречаем новую рабочую неделю чашкой кофе и обзором новостей, о которых писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

«Перевертыш»:

Водовоз перевернулся на кольце улиц Дзержинского и 9-е января в Ижевске. Как сообщают участники группы ИГГС в соцсети Вконтакте, авария произошла накануне, 20 мая.

«Говорят, что «Лада Калина» подрезала водовоз», - отмечают пользователи.


В настоящее время разыскиваются очевидцы произошедшего, обстоятельства аварии уточняютя.

Операция «Автобус»:

В понедельник, 21 мая, в Удмуртии стартовала операция «Автобус». Она будет проводиться до конца месяца, сообщает первуй отдел Управления ГИБДД России по Удмуртской Республике.

«Целью проводимого мероприятия является устранение причин и условий, способствующих совершению дорожно-транспортных происшествий с участием пассажирских транспортных средств», - говорится в сообщении дорожной полиции.

Стражи порядка проверят компании и предприятия, которые занимаются пассажирскими перевозками. Но обойдут стороной и водителей, в том числе троллейбусов.

ДТП в Москве:

«Аэроэкспресс» насмерть сбил подростка в Москве. Как пишет Эхо Москвы, трагедия произошла в районе платформы «Дегунино» Савеловского направления.

Ребенок перебегал железную дорогу по пешеходному настилу несмотря на запрещающий сигнал светофора. В результате его сбил экспресс, следовавший из Москвы в «Шереметьево».

«Рептилоид из «Дома-2»:

Российский парламентарий Виталий Милонов назвал певицу Ольгу Бузову «рептилоидом из «Дома-2». Такое мнение о девушке он высказал в ответ на её заявление о желании представлять Россию на песенном конкурсе «Евровидение», пишет РенТВ.

Милонов заявил, что к «рептилоидам из «Дома-2» относится плохо «в любых своих реинкарнациях», но признал, что Бузова выглядит лучше, чем Нетта Барзилай, одержавшая победу в состязании в этом году.

Независимость Шотландии:

В Шотландии заговорили о необходимости нового референдума о независимости после того, как будут обнародованы условия выхода Соединенного Королевства из Евросоюза (ЕС). Об этом сообщает Газета.

Как отмечается, с таким заявлением выступила первый министр Шотландии Никола Стерджен. Она заметила, что новый референдум может состояться осенью 2018 года.

08:05, 21 мая, 2018
1078
0
#шоу-бизнес\n#общество\n#ГИБДД\n#Ижевск\n#Москва\n#Удмуртия\n#Великобритания\n#происшествие

 

 

 


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