Многодетные семьи и одинокие отцы Удмуртии получили награды

Александр Бречалов вручил знаки отличия «Родительская слава».

Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов вручил награды «Родительская слава» многодетным семьям и одиноким отцам. Об этом сообщает пресс-служба руководителя региона.

Высокие республиканские государственные награды вручили семнадцати многодетным семьям и двум одиноким отцам. Александр Бречалов сказал на торжественном приёме: «Семья - это, безусловно, счастье, но не только счастье, это и труд, и огромная ответственность. Вы - самые главные у нас труженики. И вам за это огромное спасибо».

Напомним, что знак отличия «Родительская слава» в Удмуртии был учреждён в 2013 году. Им награждаются родители, состоящие в зарегистрированном браке, достойно воспитавшие пять и более детей, и одинокие отцы, достойно воспитавшие троих и более детей. На сегодняшний день знаком отличия «Родительская слава» в Удмуртской Республике награждены 122 многодетные семьи и 17 одиноких отцов.