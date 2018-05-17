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Удмуртия в минуту: взрывы в Пугачево и закрытие мусорного полигона

18:15, 17 мая, 2018
18:15, 17 мая, 2018
203
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#дети\n#Ижевск\n#Глазов\n#экология\n#видео\n#взрыв\n#Пугачево\n#Удмуртия\n#праздники\n#Картина дня
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Обзор самых важных новостей четверга.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии продолжается ликвидация последствий пожара и взрыва боеприпасов в Пугачево. Взрывы прекращались минувшей ночью и возобновились утром из-за повышения температуры. При этом саперы уверены, что события 2011 года не повторятся.

Удмуртия в минуту: взрывы в Пугачево и закрытие мусорного полигона

Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.news Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova (Диктор Ксюша Вулканова)


Возвращение домой:

Между тем, власти разрешили жителям военного городка вернуться в свои дома. Перед этим специалисты осмотрели территорию и убедились, что осколки боеприпасов до домов не долетят.

Закрытие полигона:

Суд запретил деятельность мусорного полигона под Глазовом. При этом городские власти надеются, что мусорного коллапса не произойдет. Отходы планируется вывозить на другие площадки.

Смерть на улице:

В Ижевске на улице Автозаводской нашли тело мужчины. Признаков насильственной смерти следователи не обнаружили. Точную причину гибели определит экспертиза.

«Последний звонок»:

«Последний звонок» пройдет в Ижевске 25 мая. Гуляния школьников развернутся в Летнем саду. В этом году школу окончат почти три тысячи одиннадцатиклассников.

18:15, 17 мая, 2018
203
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#дети\n#Ижевск\n#Глазов\n#экология\n#видео\n#взрыв\n#Пугачево\n#Удмуртия\n#праздники\n#Картина дня

 

 

 


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