Удмуртия в минуту: взрывы в Пугачево и закрытие мусорного полигона

Обзор самых важных новостей четверга.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии продолжается ликвидация последствий пожара и взрыва боеприпасов в Пугачево. Взрывы прекращались минувшей ночью и возобновились утром из-за повышения температуры. При этом саперы уверены, что события 2011 года не повторятся.

Возвращение домой:

Между тем, власти разрешили жителям военного городка вернуться в свои дома. Перед этим специалисты осмотрели территорию и убедились, что осколки боеприпасов до домов не долетят.

Закрытие полигона:

Суд запретил деятельность мусорного полигона под Глазовом. При этом городские власти надеются, что мусорного коллапса не произойдет. Отходы планируется вывозить на другие площадки.

Смерть на улице:

В Ижевске на улице Автозаводской нашли тело мужчины. Признаков насильственной смерти следователи не обнаружили. Точную причину гибели определит экспертиза.

«Последний звонок»:

«Последний звонок» пройдет в Ижевске 25 мая. Гуляния школьников развернутся в Летнем саду. В этом году школу окончат почти три тысячи одиннадцатиклассников.