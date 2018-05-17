Жилой фонд военных в Камбарке передадут в собственность города

Теперь граждане смогут приватизировать жильё.

Камбарка. Удмуртия. Жилые помещения министерства обороны Российской Федерации передадут в муниципальную собственность в Камбарке. Как сообщает пресс-служба камбарской администрации, произойдёт это в соответствии с приказом замминистра обороны России.

«Установить, что право собственности муниципального образования «Камбарское» Удмуртской Республики на имущество… возникает с момента утверждения передаточного акта», - говорится в сообщении Минобороны России.

Теперь у жителей по улице В/б 136 военного городка в Камбарке появится возможность приватизировать жильё.