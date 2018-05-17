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Антитеррористические учения прошли в Ижевске

10:43, 17 мая, 2018
10:43, 17 мая, 2018
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#МЧС\n#ФСБ\n#терроризм\n#МВД\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#заложники\n#Росгвардия
Фото: Пресс-служба УФСБ по Удмуртии
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Правоохранители и спасатели отработали действия по пресечению теракта с захватом заложников.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на лыжном комплексе имени Галины Кулаковой прошли антитеррористические учения. В них приняли участие сотрудники ФСБ, МВД, МЧС, Росгвардии и других подразделений и ведомств.

«Основной целью учения являлась отработка действий функциональных групп по пресечению и локализации последствий теракта, совершенствование процесса взаимодействия территориальных органов государственной власти и правоохранительных структур», - сообщает пресс-служба Управления ФСБ России по Удмуртской Республике.

Учения.JPG

Правоохранители и спасатели отработали действия по пресечению теракта с захватом заложников. В рамках подготовки к учениям также провели тренировку взаимодействия ведомств.

10:43, 17 мая, 2018
611
0
#МЧС\n#ФСБ\n#терроризм\n#МВД\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#заложники\n#Росгвардия

 

 

 


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