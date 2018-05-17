Антитеррористические учения прошли в Ижевске

Правоохранители и спасатели отработали действия по пресечению теракта с захватом заложников.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на лыжном комплексе имени Галины Кулаковой прошли антитеррористические учения. В них приняли участие сотрудники ФСБ, МВД, МЧС, Росгвардии и других подразделений и ведомств.

«Основной целью учения являлась отработка действий функциональных групп по пресечению и локализации последствий теракта, совершенствование процесса взаимодействия территориальных органов государственной власти и правоохранительных структур», - сообщает пресс-служба Управления ФСБ России по Удмуртской Республике.





Правоохранители и спасатели отработали действия по пресечению теракта с захватом заложников. В рамках подготовки к учениям также провели тренировку взаимодействия ведомств.