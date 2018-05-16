Видеообзор самых главных событий, произошедших в Удмуртии сегодня.

Ижевск. Удмуртия. Корреспонденты «Сусанина» подводят итоги дня в своей традиционной видеорубрике «Удмуртия в минуту». В ней – все самое важное и интересное произошедшее за последние сутки на территории региона.

Удмуртия в минуту: взрывы в Пугачево и ремонт дорог Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.news Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин".https://vk.com/id58647251 (Диктор Влад Цветков)

Взрывы в Пугачево

В 14:55 в бывшей военной части в селе Пугачево снова начались взрывы боеприпасов. Предполагают, что детонация происходит из-за возгорания сухой травы. Снаряды могли остаться в лесах после подрыва сто второго артиллеристского арсенала летом 2011 года.

По состоянию на 16:30 на пожаре работали 28 единиц техники. Непосредственно на месте находятся Глава МЧС Республики Петр Фомин и Председатель Правительства Ярослав Семенов.

Эвакуированы 2 тыс. жителей бывшего военного городка. Многие жители близлежащих населенных пунктов самостоятельно покидают свои дома.

Полиция временно перекрывала движение по федеральной трассе М-7 на участке Можга - Ижевск.

Закрытие дорог

Из-за ремонтных работ по фрезерованию и укладке нового асфальта на центральных улицах Ижевска оставят для движения по одной полосе. Пробки грозят улицам 10 лет Октября, 9 Января, Коммунаров, Лихвинцева, Карла Либкнехта, Пушкинской, Ялтинской и переулку Широкому.

Фестиваль скульптуры

Фестиваль городской скульптуры откроется в Ижевске во вторник, 5 июня. На территории «Творческой мастерской» по адресу: Краева, 48, в течении пяти дней скульпторы на глазах у зрителей будут создавать объекты городской среды. Вечером 7, 8 и 9 июня зрителей ждет выступление музыкальных коллективов.