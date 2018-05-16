Делегация Удмуртии отправилась на «Туриаду»

Республику в спортивно-туристическом лагере Приволжья представляют 45 человек.

Ижевск. Удмуртия. Делегация Удмуртии отправилась в спортивно-туристический лагерь Приволжья «Туриада-2018». Как сообщает пресс-служба полномочного представителя президента России в ПФО, около 700 человек съедутся на горнолыжный курорт «Хвалынский» Саратовской области. Все они - победители региональных спортивно-туристских слётов и студенты, обучающиеся по специальностям, связанным с туризмом, а также спортсмены и тренеры по спортивному туризму. Удмуртию представляет делегация из 45 человек.

В течение нескольких дней молодёжь Приволжья будет соревноваться на велосипедных, водных и пешеходных дистанциях.

В культурно-познавательную программу включены видеоконкурс «Люблю тебя, Приволжье», презентация «Лучшая разработка межрегионального туристского маршрута на территории ПФО», конкурс авторской песни «Музыка сердец» и брейн-ринг на туристскую тематику.