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Делегация Удмуртии отправилась на «Туриаду»

12:41, 16 мая, 2018
Дарья Саушина
12:41, 16 мая, 2018
Дарья Саушина
847
0
#туризм\n#общество\n#молодежь\n#Удмуртия
Фото: vk.com/turiadapfo
847
0

Республику в спортивно-туристическом лагере Приволжья представляют 45 человек.

Ижевск. Удмуртия. Делегация Удмуртии отправилась в спортивно-туристический лагерь Приволжья «Туриада-2018». Как сообщает пресс-служба полномочного представителя президента России в ПФО, около 700 человек съедутся на горнолыжный курорт «Хвалынский» Саратовской области. Все они - победители региональных спортивно-туристских слётов и студенты, обучающиеся по специальностям, связанным с туризмом, а также спортсмены и тренеры по спортивному туризму. Удмуртию представляет делегация из 45 человек.

В течение нескольких дней молодёжь Приволжья будет соревноваться на велосипедных, водных и пешеходных дистанциях.

В культурно-познавательную программу включены видеоконкурс «Люблю тебя, Приволжье», презентация «Лучшая разработка межрегионального туристского маршрута на территории ПФО», конкурс авторской песни «Музыка сердец» и брейн-ринг на туристскую тематику. 

12:41, 16 мая, 2018
Дарья Саушина
847
0
#туризм\n#общество\n#молодежь\n#Удмуртия

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