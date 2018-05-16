Пожар в «Сосновом», новое правительство и поражение сборной: что произошло минувшей ночью

«Сусанин» рассказывает о том, что случилось в мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия. Рабочий день «Сусанин» по традиции начинает с рубрики, в которой рассказывает о событиях, произошедших в мире.

Пожар в «Сосновом»:

Пожар произошел в садовом товариществе «Сосновый» во вторник, 15 мая. По информации ГУ МЧС России по Удмуртии, горели садовые дома. К тушению пожара от управления привлекались 15 единиц техники и 46 человек личного состава. Ликвидировать возгорание удалось спустя 1 час и 41 минуту после сообщения о пожаре.

Отметим, что во вторник в Удмуртии ввели особый противопожарный режим. По информации Минприроды региона, с 15 мая по 15 июня запрещено разведение костров в лесах на всей территории республики.

Новое правительство:

В новом составе правительства Дмитрия Медведева будет 10 вице-премьеров, а также один первый вице-премьер - министр финансов. Об этом говорится в указе президента России Владимира Путина о новой структуре кабинета министров, сообщает Интерфакс.

«Установить, что председатель правительства Российской Федерации имеет 10 заместителей, в том числе одного первого заместителя председателя правительства Российской Федерации - министра финансов Российской Федерации, заместителя председателя правительства Российской Федерации - полномочного представителя президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе и заместителя председателя правительства Российской Федерации - руководителя аппарата правительства Российской Федерации», - говорится в тексте документа, распространенном пресс-службой Кремля.

Также в указе написано, что в структуре кабинета министров будет 17 ведомств, подчиняющихся премьеру и 5 министерств, руководство которыми осуществляет президент России: министерство внутренних дел РФ, МЧС России, МИД, Минобороны России и Минюст.

Поражение России:

Хоккейная сборная России проиграла на групповом этапе чемпионате мира Швеции. Встреча завершилась со счетом 3:1 (0:1, 2:0, 1:0) в пользу шведских хоккеистов.

В начале первого периода Кирилл Капризов завершил атаку своей команды точным броском. Таким образом, россиянам удалось реализовать большинство.

Однако в середине игры шведская сборная отыгралась, причем на тот момент российская команда находилась уже в меньшинстве. Автором гола стал Мика Зибанежад.

Также во втором периоде Рикард Ракелль вывел Швецию вперед. А на исходе третьего периода, когда россияне поменяли вратаря Василия Кошечкина на шестого полевого игрока, швед Маттиас Экхольм поразил пустые ворота.

Швеция, набрав 20 очков, заняла первое место в группе, а сборная России – второе.

Соперником российской сборной в 1/4 финала стала сборная Канады, занявшая третье место в группе В.

Остальные четвертьфинальные пары выглядят следующим образом: Швеция – Латвия, Финляндия – Швейцария, США – Чехия.