Удмуртия в минуту: погибшая при пожаре и доходы правительства

Видеообзор самых главных событий, произошедших в Удмуртии 15 мая.

Ижевск. Удмуртия. Корреспонденты «Сусанина» подводят итоги дня в своей традиционной видеорубрике «Удмуртия в минуту». Здесь все самое важное и интересное произошедшее за последние сутки на территории региона.

Доходы правительства

Руководители министерств и ведомств Удмуртии отчитались о доходах в 2017 году. Самой богатой оказалась министр по физической культуре, спорту и молодежной политике Наталья Гольцова, заработавшая более 4,5 млн рублей. Самым бедным оказался исполняющий обязанности руководителя Гостройнадзора Евгений Поздеев – он заработал меньше 400 тыс. рублей.

Новый директор «Ижавиа»

Бывший директор аэропорта «Стригино» в Нижнем Новгороде Александр Синельников возглавил компанию «Ижавиа». Ранее он работал в аэропорте «Кольцово» в Екатеринбурге и консультировал аэропорт «Шереметьево» в Москве.

Конкурс на главу

В конкурсе на пост главы Ижевска примет участие председатель Гордумы Олег Гарин. Заявки претендентов принимаются с 18 по 28 мая. Уже 8 июня комиссия выберет не менее двух кандидатов и представит их городским депутатам.

Гибель на пожаре

При пожаре в посёлке Пудем погибла пожилая женщина. Огонь перекинулся на дом с горящей сухой травы.

Экспертиза «Дружбы»

Экспертиза по установлению историко-культурной ценности кинотеатра «Дружба» в Ижевске завершится через 85 дней. По ее итогам власти Удмуртии решат, стоит ли «Дружбу» охранять. Но даже в случае присвоения зданию статуса объекта культурного наследия, собственник сообщил, что последние киносеаны пройдут в июне.