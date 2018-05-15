Видеообзор самых главных событий, произошедших в Удмуртии 15 мая.
Ижевск. Удмуртия. Корреспонденты «Сусанина» подводят итоги дня в своей традиционной видеорубрике «Удмуртия в минуту». Здесь все самое важное и интересное произошедшее за последние сутки на территории региона.
Удмуртия в минуту: Погибшая при пожаре и доходы правительства
Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.news Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин".https://vk.com/id58647251 (Диктор Влад Цветков)
Доходы правительства
Руководители министерств и ведомств Удмуртии отчитались о доходах в 2017 году. Самой богатой оказалась министр по физической культуре, спорту и молодежной политике Наталья Гольцова, заработавшая более 4,5 млн рублей. Самым бедным оказался исполняющий обязанности руководителя Гостройнадзора Евгений Поздеев – он заработал меньше 400 тыс. рублей.
Новый директор «Ижавиа»
Бывший директор аэропорта «Стригино» в Нижнем Новгороде Александр Синельников возглавил компанию «Ижавиа». Ранее он работал в аэропорте «Кольцово» в Екатеринбурге и консультировал аэропорт «Шереметьево» в Москве.
Конкурс на главу
В конкурсе на пост главы Ижевска примет участие председатель Гордумы Олег Гарин. Заявки претендентов принимаются с 18 по 28 мая. Уже 8 июня комиссия выберет не менее двух кандидатов и представит их городским депутатам.
Гибель на пожаре
При пожаре в посёлке Пудем погибла пожилая женщина. Огонь перекинулся на дом с горящей сухой травы.
Экспертиза «Дружбы»
Экспертиза по установлению историко-культурной ценности кинотеатра «Дружба» в Ижевске завершится через 85 дней. По ее итогам власти Удмуртии решат, стоит ли «Дружбу» охранять. Но даже в случае присвоения зданию статуса объекта культурного наследия, собственник сообщил, что последние киносеаны пройдут в июне.