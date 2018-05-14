Только 13 фрилансеров в Удмуртии официально формируют будущую пенсию

Для получения страховой пенсии они самостоятельно перечисляют взносы.

Ижевск. Удмуртия. Только 13 фрилансеров в Удмуртской Республике официально формируют будущую пенсию. Об этом говорится в сообщении группы по взаимодействию со СМИ Пенсионного фонда России.

Фрилансеры - люди, не состоящие в штате какой-либо компании, они самостоятельно выбирают себе заказчиков и устанавливают график работы. По данным отделения ПФР по Удмуртской Республике официально на учёте состоят 13 фрилансеров.

Чтобы иметь право на получение страховой пенсии, фрилансерам необходимо самостоятельно перечислять взносы на пенсионное страхование. Для этого гражданам необходимо обратиться в территориальный орган ПФР по месту жительства и зарегистрироваться в качестве страхователя, добровольно вступившего в правоотношения по обязательному пенсионному обеспечению.

Отметим, что 14 мая в России отмечается день фрилансера.