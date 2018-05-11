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Экологическая акция «Разделяйка» пройдет в Ижевске 13 мая

15:00, 11 мая, 2018
Анна Торхова
15:00, 11 мая, 2018
Анна Торхова
287
0
#Ижевск\n#экология\n#акция\n#Удмуртия\n#мусор
Фото: vk.com/razdelyaika18
287
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Организаторы приглашают волонтеров для помощи в приеме вторсырья.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 13 мая пройдет традиционная экологическая акция «Разделяйка». Как сообщают организаторы, в этот раз планируется собрать рекордные объемы вторсырья.

В связи с этим активисты приглашают для помощи волонтеров. «Приходите к 12.45 и в любой другой момент времени с 12.45 до 15.30 на площадку между 1м корпусом УдГУ и ЛДС «Ижсталь», чтобы помочь нам с приемом вторсырья, уминанием и упихиванием его в мешки и последующей погрузкой в газель», - сообщается в группе акции.

«Разделяйка» пройдет с 13:00 до 15:00 на площадке между Удмуртским госуниверситетом и ледовым дворцом «Ижсталь».

Напомним, весной 2018 года из дворов исчезли сетки для сбора ПЭТ и алюминия. «Компания «Системы Переработки» за последние годы вложила больше 15 млн рублей в создание системы раздельного сбора (сетки, мусоровоз, досортировка, обслуживание)», - сообщает Зеленый Паровоз. Руководство компании приняло решение закрыть этот вид деятельности в связи с низкой рентабельностью бизнеса и предложила Управляющим Компаниям перейти на новый формат сотрудничества на платной основе.

15:00, 11 мая, 2018
Анна Торхова
287
0
#Ижевск\n#экология\n#акция\n#Удмуртия\n#мусор

 

 

 


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