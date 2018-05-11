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В Удмуртии к 2024 году нужно отремонтировать 250 км загородных дорог

14:33, 11 мая, 2018
14:33, 11 мая, 2018
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#дороги\n#безопасность\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#ремонт дорог
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Сейчас в нормативном состоянии находятся 45,8% трасс.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии к 2024 году нужно отремонтировать 250 км загородных дорог. Как сообщает пресс-служба Миндортранса Удмуртской Республики, сейчас в нормативном состоянии находятся 45,8% трасс.

«Мы уже в 2018 году планируем отремонтировать в Удмуртии более 90 км дорог республиканского значения», - рассказал председатель правительства региона Ярослав Семёнов.

В рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» в текущем году отремонтируют  49 км региональных трасс. Еще 29 км приведут в порядок при реализации проекта «Устойчивое развитие сельских территорий», за счет дорожного фонда республики отремонтируют еще 12,5 км.

В дорожном ведомстве подчеркнули, что задачу привести в порядок по меньшей мере половину дорог регионального значения поручил в новых майских указах президент страны Владимир Путин.

14:33, 11 мая, 2018
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#дороги\n#безопасность\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#ремонт дорог

 

 

 


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