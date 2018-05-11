Сейчас в нормативном состоянии находятся 45,8% трасс.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии к 2024 году нужно отремонтировать 250 км загородных дорог. Как сообщает пресс-служба Миндортранса Удмуртской Республики, сейчас в нормативном состоянии находятся 45,8% трасс.

«Мы уже в 2018 году планируем отремонтировать в Удмуртии более 90 км дорог республиканского значения», - рассказал председатель правительства региона Ярослав Семёнов.

В рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» в текущем году отремонтируют 49 км региональных трасс. Еще 29 км приведут в порядок при реализации проекта «Устойчивое развитие сельских территорий», за счет дорожного фонда республики отремонтируют еще 12,5 км.

В дорожном ведомстве подчеркнули, что задачу привести в порядок по меньшей мере половину дорог регионального значения поручил в новых майских указах президент страны Владимир Путин.