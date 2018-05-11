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В память о воинах-земляках в Нечкино зажгли Вечный огонь

12:40, 11 мая, 2018
Георгий Поветкин
12:40, 11 мая, 2018
Георгий Поветкин
544
0
#ветераны\n#Ижевск\n#Великая Отечественная Война\n#Удмуртия\n#реконструкция\n#памятник\n#КОМОС ГРУПП
Фото: ИА "Сусанин"
544
0

В рамках программы по восстановлению мемориалов участникам Великой Отечественной войны «Живые павшим обязаны вечно» агрохолдинг «КОМОС ГРУПП» отреставрировал памятник героям-землякам в селе Нечкино. Вечный огонь в селе Сарапульского района стал 15 памятником в списке программы.

Нечкино. Удмуртия. 9 Мая 2018 года в селе Нечкино после генеральной реконструкции  торжественно открыли памятник участникам Великой Отечественной войны. До этого мемориал находился в плачевном состоянии: слэбы с фамилиями солдат подверглись коррозии, бетонный памятник начал осыпаться, а прилегающая территория не была благоустроена.  

Памятник воинам получил вторую жизнь благодаря агрохолдингу «КОМОС ГРУПП». На средства программы «Живые павшим обязаны вечно» полностью отреставрирована фигура бойца, пластмассовые таблички с именами героев заменены на гранитные, забетонированы дорожка и площадка перед скульптурной композицией, установлены ограждения, разбиты цветочные клумбы. Но самое главное – появился Вечный огонь в память о жителях села, которые не вернулись с фронта.  

«Восстановление памятника – это большая честь для живущих и славная память об ушедших. О тех временах не только нельзя забывать, но и на примерах героизма, истинного патриотизма наших дедов и прадедов необходимо воспитывать молодое поколение, – обратился к участникам праздника Александр Коробейников, заместитель генерального директора по развитию сельскохозяйственного производства ООО «КОМОС ГРУПП». – Этот памятник будет символом Победы нашего народа в Великой Отечественной войне. Агрохолдинг вкладывает значительные суммы в этот проект. В целом за время существования программы «Живые павшим обязаны вечно» на ее реализацию потрачено более 20 млн рублей», – заявил он.  

Обновленный памятник оценили и ветераны Великой Отечественной войны, которые в этот день присутствовали на открытии. Один из них, Георгий Проскуряков, поблагодарил компанию «КОМОС ГРУПП» за проделанную работу.  

"КОМОС ГРУПП" отреставрировал памятник в Нечкино

Uploaded by ИА Сусанин on 2018-05-11.

Георгий Ефимович ушел из родного села на войну в 18 лет. «Раньше мы такого памятника не видели, спасибо всем, кто его сооружал. В годы войны я служил в ВМФ на Балтийском флоте в Кронштадте. Победу встречал на финской территории. …Детям что пожелать? Желаю такими же вырасти, как и мы», – рассказал журналистам ветеран Георгий Проскуряков. 

Александр Коробейников также отметил, что компания будет продолжать акцию. 

«Восстановление и строительство памятников – это продолжение традиций патриотизма, которым Россия отличалась с давних времен. В рамках корпоративной программы «Живые павшим обязаны вечно» мы делаем то, что сельчанам не под силу, а дальше они сами заботятся о сохранении мемориалов. Мы благодарны всем муниципальным образованиям, что они очень бережно относятся к восстановленным агрохолдингом памятникам. Яркий тому пример – наш первый отреставрированный мемориал в Лагуново», – сообщил журналистам Александр Георгиевич. 

Ещё одна традиционная акция, проводимая агрохолдингом в честь празднования 9 Мая – это «Кухня Великой Победы». Каждый год на набережной Ижевского пруда всех ижевчан и гостей столицы угощают настоящей солдатской кашей с тушёнкой от «Восточного». Горожане уже наслышаны о фронтовой кухне, и потому в очередь за порцией «военного» обеда выстраиваются заранее. Вот и на этот раз от желающих попробовать кашу не было отбоя. В ожидании угощения люди подпевали песням военных лет, льющихся из динамиков, а затем, расположившись прямо на траве, с удовольствием лакомились полевой кашей, вспоминая родственников-солдат Великой Отечественной.  

 

Кухня великой победы

Uploaded by ИА Сусанин on 2018-05-11.

12:40, 11 мая, 2018
Георгий Поветкин
544
0
#ветераны\n#Ижевск\n#Великая Отечественная Война\n#Удмуртия\n#реконструкция\n#памятник\n#КОМОС ГРУПП

 

 

 


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