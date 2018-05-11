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Алый закат в Ижевске, ДТП на Воткинском шоссе и первое поражение сборной России по хоккею на ЧМ: что произошло минувшей ночью

08:00, 11 мая, 2018
Диана Ворончихина
08:00, 11 мая, 2018
Диана Ворончихина
269
0
#спорт\n#общество\n#Ижевск\n#хоккей\n#Евровидение\n#авария\n#Удмуртия\n#новости\n#происшествие
Фото: vk.com/Григорий Чирков
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«Сусанин» рассказывает о том, что случилось в мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Последний рабочий день этой недели встречает жителей Ижевска ярким солнцем. И пока вы завариваете свой утренний чай, информагентство «Сусанин» расскажет, что интересного произошло минувшим вечером, ночью в Удмуртии, России и мире.

Алый закат

Жители Ижевска поделились в соцсетях фотографиями невероятно красивого заката, который был накануне в городе.

 
 

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ДТП

Серьезная авария произошла в четверг, 10 мая, в Ижевске на Воткинском шоссе около 17:00. Как сообщают очевидцы происшествия в социальных сетях. Обошлось без жертв.  

 

Первое поражение

Сборная России по хоккею потерпела первое поражение на чемпионате мира в Дании, проиграв команде Чехии. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Судьба встречи решалась в овертайме, где шайбу забросил прилетевший из США форвард Давид Пастрнак. Он и его партнер по «Бостону» Давид Крейчи организовали все четыре шайбы в ворота Василия Кошечкина.

В следующем матче в субботу, 12 мая, россияне сыграют с командой Швейцарии.

Перегорела

Певица из России Юлия Самойлова не прошла в финал «Евровидения», который проходит в Лиссабоне. Об этом сообщают «Известия».

В четверг, 10 мая, россиянка представила свой номер во втором полуфинале конкурса. Певица исполнила песню I Won’t Break («Я не сломаюсь») в сопровождении балета «Тодес».

За выход в финал в этот вечер боролись представители 18 стран. В итоге прошли исполнители из Сербии, Молдавии, Венгрии, Швеции, Австралии, Дании, Норвегии, Украины, Дании, Словении и Нидерландов.

Финал популярного песенного конкурса состоится в Португалии 12 мая. Фаворитом конкурса букмекеры называют представительницу Израиля Нетту Барзилай (Netta), которая исполнит песню Toy.

08:00, 11 мая, 2018
Диана Ворончихина
269
0
#спорт\n#общество\n#Ижевск\n#хоккей\n#Евровидение\n#авария\n#Удмуртия\n#новости\n#происшествие

 

 

 


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