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Удмуртия в минуту: путешествие на плоту из пенопласта и погода на выходные

18:00, 10 мая, 2018
18:00, 10 мая, 2018
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#дети\n#коррупция\n#Ижевск\n#погода\n#власть и чиновники\n#видео\n#Удмуртия\n#суд\n#Юрий Тюрин\n#Картина дня
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Обзор самых интересных новостей дня.

Ижевск. Удмуртия. В четверг, 10 мая, депутаты городской думы приняли отставку главы Ижевска Юрия Тюрина. Вопрос рассмотрели на внеочередной сессии. Сам Тюрин рассказал, что ему предложили работу в другом городе.

Удмуртия в минуту: путешествие на плоту из пенопласта и погода на выходные

Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.news Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин".https://vk.com/id58647251 (Диктор Влад Цветков)

Конкурс:

В Удмуртии пройдет конкурс управленцев. Он позволит попасть в кадровый резерв «команды Удмуртии». 30 победителей получат возможность сделать карьеру в органах государственной власти.

Приговор:

В Ижевске вынесли приговор замначальнику отдела по противодействию коррупции местного УВД. Его поймали на взятке. По решению суда, мужчина проведет год в колонии.

Мореплаватель:

Ижевчане опубликовали видео с ребенком, который плавал по городскому пруду на плоту из пенопласта. Сообщение о малыше накануне, 9 мая, получили городские спасатели. Они прочесали берег, но мальчика не нашли.

О погоде:

Ближайшие выходные в Удмуртии будут теплыми. В субботу, 12 мая, местами возможны слабые дожди. В понедельник днем ожидается до +25 градусов по Цельсию. Похолодание начнется в середине следующей недели.

18:00, 10 мая, 2018
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#дети\n#коррупция\n#Ижевск\n#погода\n#власть и чиновники\n#видео\n#Удмуртия\n#суд\n#Юрий Тюрин\n#Картина дня

 

 

 


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