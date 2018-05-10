Обзор самых интересных новостей дня.
Ижевск. Удмуртия. В четверг, 10 мая, депутаты городской думы приняли отставку главы Ижевска Юрия Тюрина. Вопрос рассмотрели на внеочередной сессии. Сам Тюрин рассказал, что ему предложили работу в другом городе.
Удмуртия в минуту: путешествие на плоту из пенопласта и погода на выходные
Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.news Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин".https://vk.com/id58647251 (Диктор Влад Цветков)
Конкурс:
В Удмуртии пройдет конкурс управленцев. Он позволит попасть в кадровый резерв «команды Удмуртии». 30 победителей получат возможность сделать карьеру в органах государственной власти.
Приговор:
В Ижевске вынесли приговор замначальнику отдела по противодействию коррупции местного УВД. Его поймали на взятке. По решению суда, мужчина проведет год в колонии.
Мореплаватель:
Ижевчане опубликовали видео с ребенком, который плавал по городскому пруду на плоту из пенопласта. Сообщение о малыше накануне, 9 мая, получили городские спасатели. Они прочесали берег, но мальчика не нашли.
О погоде:
Ближайшие выходные в Удмуртии будут теплыми. В субботу, 12 мая, местами возможны слабые дожди. В понедельник днем ожидается до +25 градусов по Цельсию. Похолодание начнется в середине следующей недели.