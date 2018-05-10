Удмуртия в минуту: путешествие на плоту из пенопласта и погода на выходные

Обзор самых интересных новостей дня.

Ижевск. Удмуртия. В четверг, 10 мая, депутаты городской думы приняли отставку главы Ижевска Юрия Тюрина. Вопрос рассмотрели на внеочередной сессии. Сам Тюрин рассказал, что ему предложили работу в другом городе.

Конкурс:

В Удмуртии пройдет конкурс управленцев. Он позволит попасть в кадровый резерв «команды Удмуртии». 30 победителей получат возможность сделать карьеру в органах государственной власти.

Приговор:

В Ижевске вынесли приговор замначальнику отдела по противодействию коррупции местного УВД. Его поймали на взятке. По решению суда, мужчина проведет год в колонии.

Мореплаватель:

Ижевчане опубликовали видео с ребенком, который плавал по городскому пруду на плоту из пенопласта. Сообщение о малыше накануне, 9 мая, получили городские спасатели. Они прочесали берег, но мальчика не нашли.

О погоде:

Ближайшие выходные в Удмуртии будут теплыми. В субботу, 12 мая, местами возможны слабые дожди. В понедельник днем ожидается до +25 градусов по Цельсию. Похолодание начнется в середине следующей недели.