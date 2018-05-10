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Подарки от «КОМОС ГРУПП» перед Днем Победы получили ветераны Ижевска

16:10, 10 мая, 2018
Георгий Поветкин
16:10, 10 мая, 2018
Георгий Поветкин
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#Ижевск\n#Удмуртия
Фото: ИА "Сусанин"
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Более 230 ветеранов в канун праздника получили продуктовые наборы в рамках акции «Подарок Победителю»

Ижевск. Удмуртия. Подарки от агрохолдинга «КОМОС ГРУПП» перед Днем Победы получили ветераны из Удмуртии. Акция «Подарок Победителю» стала уже традиционной для компании. В преддверии 73-й годовщины окончания войны исполнительный директор «КОМОС ГРУПП» Кирилл Чечин встретился с участниками боевого фронта, вручил им подарки и поблагодарил за мирное небо над головой.

«Компания «КОМОС ГРУПП» уделяет большое внимание вопросу сохранения памяти о Великой Отечественной войне и о солдатах, которые ее прошли. Мы как люди, которые воспитывались в духе того, что самый главный праздник в стране – это 9 Мая, проводим огромное количество мероприятий в честь этого дня, в частности, ежегодную акцию «Подарок Победителю». Всем ветеранам, а это более 230 человек, мы дарим хорошие продуктовые наборы, чтобы можно было отметить праздник», - рассказал Кирилл Чечин.

 

Поздравление ветеранов

Uploaded by ИА Сусанин on 2018-05-08.

16:10, 10 мая, 2018
Георгий Поветкин
272
0
#Ижевск\n#Удмуртия

 

 

 


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