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Летняя погода придет в Удмуртию в понедельник

16:06, 10 мая, 2018
Анна Торхова
16:06, 10 мая, 2018
Анна Торхова
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#Ижевск\n#погода\n#Удмуртия\n#весна\n#лето\n#тепло\n#дожди\n#потепление
Фото: pixabay.com
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14 мая температура воздуха в республике поднимется до +25 градусов.

Ижевск. Удмуртия. В понедельник в Удмуртию придет летняя погода. 14 мая температура воздуха в тени составит +22, +25 градусов, сообщает пресс-служба Гидрометцентра республики.

Ближайшей ночью по северу региона ожидаются заморозки до -1 градуса Цельсия, на почве заморозки до -3 °С.

В пятницу, 11 мая воздух прогреется до +12, +17 градусов.

К воскресенью температура воздуха поднимется до +16, +21.

15 мая пройдет холодный фронт - ветер повернёт на северный, в отдельных районах пройдет дождь. 16 мая также ожидается похолодание.

16:06, 10 мая, 2018
Анна Торхова
596
0
#Ижевск\n#погода\n#Удмуртия\n#весна\n#лето\n#тепло\n#дожди\n#потепление

 

 

 


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