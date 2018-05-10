Летняя погода придет в Удмуртию в понедельник

14 мая температура воздуха в республике поднимется до +25 градусов.

Ижевск. Удмуртия. В понедельник в Удмуртию придет летняя погода. 14 мая температура воздуха в тени составит +22, +25 градусов, сообщает пресс-служба Гидрометцентра республики.

Ближайшей ночью по северу региона ожидаются заморозки до -1 градуса Цельсия, на почве заморозки до -3 °С.

В пятницу, 11 мая воздух прогреется до +12, +17 градусов.

К воскресенью температура воздуха поднимется до +16, +21.

15 мая пройдет холодный фронт - ветер повернёт на северный, в отдельных районах пройдет дождь. 16 мая также ожидается похолодание.