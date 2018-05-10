Салют в честь Дня Победы устроили в Ижевске

350 залпов раскрасили небо над городом.
Ижевск. Удмуртия. Праздничный салют в честь Дня Победы прошел на набережной Ижевска. 9 мая в 22:00 в небе зажглись огни.
Над акваторией ижевского пруда запустили салют из 350 красочных залпов. Фейерверк завершил программу празднования.
Салют победы 2018 в Ижевске
Uploaded by ИА Сусанин on 2018-05-10.
Кроме того, в течение дня в Ижевске прошли концерты и мероприятия. В частности, в составе «Бессмертного полка» по Центральной площади города прошли 35 тыс. ижевчан.