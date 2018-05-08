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Закрытие фестиваля искусств «На родине Чайковского», пожар в Удмуртии и самый сильный человек в мире: что произошло минувшей ночью

08:00, 08 мая, 2018
Диана Ворончихина
08:00, 08 мая, 2018
Диана Ворончихина
596
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#общество\n#Ижевск\n#Пётр Ильич Чайковский\n#Удмуртия\n#новости\n#концерт\n#происшествие\n#пожар
Фото: susanin.news
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Информагентство «Сусанин» рассказывает о том, что случилось в мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! Сегодня вторник, 8 мая, а уже завтра большой праздник – День Победы. Пока вы планируете какие мероприятия посетить 9 мая, «Сусанин» подготовил традиционный утренний обзор.

Закрытие фестиваля

Вечером, 7 мая, в Ижевске состоялся финальный концерт в рамках 61 фестиваля искусств «На родине Чайковского». На сцене Русского драматического театра выступили такие оперные исполнители как Исин Саян Жасуланович - один из ярчайших оперных исполнителей Кыргызстана и Казахстана, тенор, лауреат престижных музыкальных премий, и Чинара Ширин – ведущая солистка Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, обладательница роскошного меццо-сопрано.

Также зрители поближе познакомились с таким инструментом как туба. Свою виртуозную игру на нем показал итальянский музыкант Джанмарио Страппати.

Репетиция

Очередная репетиция Парада Победы прошла 7 мая в Ижевске. По этой причине с 18:30 до 22:00 движение по некоторым улицам центра города было ограничено.

Напомним, что проезд по нескольким улицам Ижевска будет закрыт и сегодня

Пожар

Сильный пожар произошел в одном из жилых домов в Шарканском районе. Об этом сообщает пресс-служб ГУ МЧС России по Удмуртии.

Сообщение о возгорании в деревне Чужегово поступило в пожарную часть около 21:48. К 22:14 дом удалось потушить.

Огонь уничтожил жилой дом, веранду, гараж, баню и легковой автомобиль.

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Пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии 

Лоб в лоб

Два человека погибло при столкновении пассажирского и грузового поездов в Германии. Как сообщает «Интерфакс», более 10 человек получили ранения.

Столкновение поездов произошло поздно вечером в понедельник на участке пути между городами Ингольштадт и Аугсбург в южной Баварии. О причинах аварии пока не сообщается.

Самый сильный человек в мире

Исландский актер Хафтор Юлиус Бьернссон, известный по роли Григора Клигана по прозвищу Гора в сериале «Игра престолов», стал самым сильным мужчиной в мире, выиграв World’s Strongest Man 2018 на Филиппинах. Об этом пишут "Известия".

Борьба за титул состояла из 16 состязаний, в том числе поднятия бревна, таскания булыжников, а также буксировки транспортного средства, сообщает телеканал «360».

Второе место в соревнованиях занял Матеус Килисковски из Польши, а на третьем оказался американец Брайан Шоу.

 

08:00, 08 мая, 2018
Диана Ворончихина
596
0
#общество\n#Ижевск\n#Пётр Ильич Чайковский\n#Удмуртия\n#новости\n#концерт\n#происшествие\n#пожар

 

 

 


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