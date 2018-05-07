Удмуртия в минуту: обрушение лоджии в Кизнере и глазовский «Прогресс» без плей-офф

Обзор самых интересных новостей дня.

Ижевск. Удмуртия. Еще одна короткая неделя началась в Удмуртии. День Победы, 9 мая, разделит её на две части.

По традиции, корреспонденты информагентства «Сусанин» рассказывают о новостях понедельника, 7 мая.

Обрушение:

Лоджия обрушилась в многоквартирном доме в Кизнере. Из-за этого произошел порыв газопровода. В результате инцидента никто не пострадал. Причины произошедшего в настоящее время выясняются. Образовавшиеся завалы уже разобрали.

Конец истории:

В Ижевске окончательно сняли режим ЧС, введенный после взрыва газа в жилом доме. Он произошел 9 ноября прошлого года. В результате рухнуло несколько квартир дома на улице Удмуртской, погибли 7 человек.

Отключение Вечного огня:

Вечный огонь в Ижевске погаснет на несколько часов. Это необходимо для того, чтобы провести техническое обслуживание памятника. Подачу газа отключат после обеда во вторник, 8 мая.

Без плей-офф:

Глазовский мини-футбольный клуб «Прогресс» не допустили до розыгрыша плей-офф. Причина такого решения кроется в долгах команды перед лигой. Также лицензию отозвали у смоленского «Автодора» и московской «Дины».

О погоде:

В ближайшие дни погода в Удмуртии будет переменчива. В День Победы, 9 мая, в большинстве районов ожидаются дожди. Температура воздуха в этот день не поднимется выше +13 градусов.