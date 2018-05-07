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Республиканский праздник Гербер пройдет в Увинском районе

16:45, 07 мая, 2018
16:45, 07 мая, 2018
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#удмурты\n#Ува\n#Гербер\n#Удмуртия\n#праздники
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Фестиваль откроет театрализованное шоу.

Ува. Удмуртия. Удмуртский национальный праздник Гербер пройдет в деревне Пекшур Увинского района. Об этом сообщает пресс-служба республиканского Дома Дружбы народов.

Празднование состоится 16 июня. В прошлом году Гербер прошел в Можгинском районе под тематикой коня, в этом году основой темой станет цветок герберсяська (гвоздика луговая).

«Для всех гостей мероприятия организована обширная праздничная программа – каждый сможет познакомиться с многообразием культуры удмуртского народа», - говорится в сообщении.

Фестиваль откроет театрализованное шоу. Одновременно откроются различные тематическое площадки.

Так, на празднике будет работать площадка «Эктон луд» (Танцевальная поляна), где можно будет выучить удмуртские и финно-угорские танцы. На площадке «Усточикар» лучшие мастера республики презентуют свои работы. Артисты подготовят концертную программу «Жингрес возьвыл» (Звенящий луг), а для детей будет работать игровая площадка «Шудон азбар». На фестивале традиционно состоятся силовые состязания для мужчин – «Батыр шудонъёс» (Богатырские игры).

Важнейшим моментом праздника является площадка «Мудор» – ритуальное освящение каши жрецами. Попробовать различные блюда национальной кухни и познакомиться с культурой удмуртов, проживающих в различных районах и регионах, можно будет на гостевых подворьях – «Кунокуа».

Программу праздника завершит вечерняя молодежная музыкально-танцевальная конкурсная площадка «Шундэктон».

Напомним, Гербер – национальный удмуртский праздник, до революции отмечавшийся обычно весной (после окончания сева) или летом (перед началом сенокоса). С 1992 года Гербер стал общереспубликанским праздником, а с 2015 года он проводится также и в Москве.

16:45, 07 мая, 2018
853
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#удмурты\n#Ува\n#Гербер\n#Удмуртия\n#праздники

 

 

 


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