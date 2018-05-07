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Компания из Ижевска выплатила полмиллиона рублей зарплат после вмешательства прокуратуры

11:35, 07 мая, 2018
Георгий Поветкин
11:35, 07 мая, 2018
Георгий Поветкин
378
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#Ижевск\n#зарплата\n#Прокуратура\n#Удмуртия\n#деньги\n#финансы и деньги
Фото: ИА "Сусанин"
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По результатам проверки в отношении директора строительного управления были возбуждены административные производства.

Ижевск. Удмуртия. Компания из Ижевска выплатила полмиллиона рублей зарплат после вмешательства прокуратуры. По результатам проверки в отношении директора строительного управления были возбуждены административные производства, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«По представлению прокуратуры Ленинского района в полном объеме выплачена зарплата 17 работникам «строительного управления «Джосер» на общую сумму более 560 тыс. рублей», - говорится в сообщении.

Проверка выполнили после того как два человека пожаловались на невыплату денег.

11:35, 07 мая, 2018
Георгий Поветкин
378
0
#Ижевск\n#зарплата\n#Прокуратура\n#Удмуртия\n#деньги\n#финансы и деньги

 

 

 


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