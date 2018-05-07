По результатам проверки в отношении директора строительного управления были возбуждены административные производства.

Ижевск. Удмуртия. Компания из Ижевска выплатила полмиллиона рублей зарплат после вмешательства прокуратуры. По результатам проверки в отношении директора строительного управления были возбуждены административные производства, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«По представлению прокуратуры Ленинского района в полном объеме выплачена зарплата 17 работникам «строительного управления «Джосер» на общую сумму более 560 тыс. рублей», - говорится в сообщении.

Проверка выполнили после того как два человека пожаловались на невыплату денег.