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На начало мая в Ижевске насчитывается более 2 тыс безработных

10:40, 07 мая, 2018
Анна Торхова
10:40, 07 мая, 2018
Анна Торхова
551
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#работа\n#Центр занятости населения\n#работодатели
Фото: pixabay.com
551
0

Большая часть нетрудоустроенных – мужчины.

Ижевск. Удмуртия. По данным на 1 мая в Ижевске насчитывается 2159 безработных жителей, из которых 49% - женщины. Об этом сообщает служба занятости столицы.

По-прежнему устойчивый спрос остается на рабочие профессии, такие как: помощник воспитателя, продавец продовольственных товаров, повар, электрогазосварщик, арматурщик, водитель автомобиля.

Так, в целом потребность предприятий в сотрудниках составляет более 5 тыс. человек, из них по рабочим профессиям – 3103 человек.

С начала года трудоустроены 1559 человек, которые обратились за предоставлением госуслуги по содействию в поиске работы.

10:40, 07 мая, 2018
Анна Торхова
551
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#работа\n#Центр занятости населения\n#работодатели

 

 

 


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