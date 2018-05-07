На начало мая в Ижевске насчитывается более 2 тыс безработных

Большая часть нетрудоустроенных – мужчины.

Ижевск. Удмуртия. По данным на 1 мая в Ижевске насчитывается 2159 безработных жителей, из которых 49% - женщины. Об этом сообщает служба занятости столицы.

По-прежнему устойчивый спрос остается на рабочие профессии, такие как: помощник воспитателя, продавец продовольственных товаров, повар, электрогазосварщик, арматурщик, водитель автомобиля.

Так, в целом потребность предприятий в сотрудниках составляет более 5 тыс. человек, из них по рабочим профессиям – 3103 человек.

С начала года трудоустроены 1559 человек, которые обратились за предоставлением госуслуги по содействию в поиске работы.