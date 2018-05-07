Горящие автомобили в Удмуртии и кассовые сборы новых «Мстителей»: что произошло минувшей ночью

«Сусанин» рассказывает о том, что случилось в мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро! Сегодня понедельник, 7 мая, стартует новая рабочая неделя, и мы рассказываем вам самые интересные новости, которые произошли в Удмуртии, России и мире.

Машины в огне

За прошедшие стуки сотрудникам МЧС Удмуртии пришлось тушить два загоревшихся автомобиля.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике, около 13:37 в пожарную часть поступило сообщение о том, что на автодороге деревня Сюромошур – деревня Аяшур Сюмсинского района горит автомобиль. Усилиями трех пожарных огонь удалось локализовать.

В 16:15 поступило сообщение о горящей машине в Сарапульском районе в селе Чекалка.

«К тушению пожара привлекалась 1 единица техники, 4 человека из личного состава, от добровольной пожарной охраны - 1 единица техники, 1 человек из личного состава», - говорится в сообщении МЧС.

Смерть режиссёра

Главный режиссер Государственной филармонии Санкт-Петербурга для детей и юношества Юрий Томошевский погиб во время гастролей в Германии на 62-м году жизни. Об этом пишет «Росбалт».

Обстоятельствах смерти пока не раскрываются, дата и место прощания также будут объявлены позднее.

Томошевский на протяжении 15 лет служил в Большом драматическом театре имени Г. А. Товстоногова, в конце 80-х при поддержке Георгия Товстоногова основал в Ленинграде театр «Приют Комедианта». С 2005 года являлся главным режиссером Государственной филармонии Санкт-Петербурга для детей и юношества.

Заработала на детях

В городе Уань в Китае арестовали женщину, которая усыновила 118 детей и создала приют. Об этом сообщает «РИА новости».

Ли Лицзюнь начала усыновлять детей в 1996 году, а в 2007 году основала свой приют «Деревня любви». С того времени женщина сколотила достаточно внушительное состояние: на ее банковских счетах арестовано более 3 млн долларов, в собственности дорогие машины и недвижимость.

«Женщину подозревают в шантаже и использовании детей для личного обогащения. По данным полиции, она присваивала себе государственные средства и деньги филантропов, которые направлялись на содержание приюта», - пишет издание.

Также полиция считает, что Ли Лицзюнь использовала приемных детей для запугивания местных чиновников, при этом некоторые дети даже не являются сиротами и у них есть родители. Однако приют называл их имена для получения субсидий.

Власти закрыли приют и забрали из него 74 ребенка, у них взяты образцы крови и отпечатки пальцев, так как полиция подозревает, что Ли Лицзюнь могла поместить в приюте похищенных детей.

Кассовые сборы новых «Мстителей»

Фильм «Мстители: Война бесконечности» компании Marvel собрал в прокате уже 1,16 млрд рублей. Об этом пишут «Известия».

В результат «Мстителей» также включены сборы в период с 3 по 6 мая в странах СНГ.

Ранее уже выходили «Мстители» (2012) и «Мстители: Эра Альтрона» (2015).

На второй строчке по сборам в РФ и СНГ фильм Константина Хабенского «Собибор». В его активе уже 106,5 млн рублей. Лента рассказывает о восстании, организованном пленным советским офицером в концлагере «Собибор» во время Второй мировой войны.