play
pause
  • $ 63.2 ↓
  • € 75.64 ↓

Под аккомпанемент: по Ижевску проедет трамвай с музыкой военных лет

16:40, 05 мая, 2018
Анна Торхова
16:40, 05 мая, 2018
Анна Торхова
1055
0
#ветераны\n#Ижевск\n#День Победы\n#ИжГЭТ\n#Великая Отечественная Война\n#Победа\n#Удмуртия\n#весна\n#трамвай
Фото: пресс-служба ИжГЭТ
1055
0

Вагон отправится с конечной остановки «Буммаш» 8 мая в 11:20.

Ижевск. Удмуртия. В рамках акции «Споёмте, друзья!» 8 мая по Ижевску проедет трамвай, в котором под аккомпанемент гитары прозвучат песни военных лет. Как сообщает пресс-служба ИжГЭТ, музыкальный вагон отправится в 11:20 по маршруту №2 с конечной остановки «Буммаш».

Песни Победы вместе с пассажирами исполнят участники фестиваля песенно поэтического творчества «Зори Отечества».

Ориентировочное время остановок трамвая:

-Трамвайное кольцо «Буммаш» - 11:20;

-Магазин «Океан» по ходу в центр – 11:39, из центра – 12:29;

-«Центр» (по ходу на Промышленную) – 11:47, по ходу на Буммаш – 12:21;

Бортовой номер вагона - 2013.

В ИжГЭТ напоминают, проезд для ветеранов в День Победы будет бесплатным. Воспользоваться им ижевчане смогут на всех маршрутах ИПОПАТ и ИжГЭТ при предъявлении удостоверения участника, ветерана или инвалида Великой Отечественной войны.

16:40, 05 мая, 2018
Анна Торхова
1055
0
#ветераны\n#Ижевск\n#День Победы\n#ИжГЭТ\n#Великая Отечественная Война\n#Победа\n#Удмуртия\n#весна\n#трамвай

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

В Удмуртии предложили заменить ямочный ремонт «картами»

17:57, 02 мая, 2018
15135

Экскурсионный автобус из Свердловской области перевернулся на трассе в Удмуртии

8963
09:08, 29 апреля, 2018

В Кизнере из-за паводка началась эвакуация жителей

7537
10:12, 30 апреля, 2018

1 мая: как в Ижевске отметят Праздник весны и труда

6970
16:00, 30 апреля, 2018

Глава Ижевска Юрий Тюрин ушел в отставку

6542
08:55, 03 мая, 2018

Бьорндален может возглавить сборную России по биатлону

20:10, 01 мая, 2018
2739

СМИ: на Камчатке ушел из жизни владелец сетей re:Store и LEGO Георгий Генс

2586
17:30, 30 апреля, 2018

Ставка по ипотеке в России достигла исторического минимума

2409
10:09, 29 апреля, 2018

Две двухлетние девочки выпали из окна девятого этажа в Кирове

2258
13:55, 02 мая, 2018

Россиян заставят регистрировать самогонные аппараты

2032
12:15, 01 мая, 2018

Северная и Южная Корея перейдут на единый часовой пояс

11:50, 30 апреля, 2018
2113

В Китае работодатели будут контролировать эмоции своих сотрудников

2009
18:20, 01 мая, 2018

В Сан-Паулу рухнула горящая многоэтажка

1912
16:00, 01 мая, 2018

В США пеликаны едва не сорвали студентам выпускной

1895
12:45, 01 мая, 2018

В Telegram объяснили причину массовых сбоев работы мессенджера в Европе и России

1849
12:57, 29 апреля, 2018

Мультимедиа

Удмуртия в минуту: вопрос об отставке Юрия Тюрина и гидравлические испытания

04 мая, 2018

В Ижевске прошел парад кадетского движения

04 мая, 2018

Удмуртия в минуту: отставка Юрия Тюрина и репетиция Парада Победы

03 мая, 2018