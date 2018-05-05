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«Бахус»: сотрудники ГИБДД продолжают проверять водителей Ижевска на трезвость

13:00, 05 мая, 2018
Анна Торхова
13:00, 05 мая, 2018
Анна Торхова
1479
0
#ГИБДД\n#Ижевск\n#алкоголь\n#полиция\n#Удмуртия\n#автомобилисты\n#проверка\n#автомобиль
Фото: arzik2
1479
0

Профилактическое мероприятие проходит с 1 по 10 мая.

Ижевск. Удмуртия. На дорогах Ижевска с 1 по 10 мая проходит профилактическое мероприятие «Бахус». Об этом сообщает управление МВД России по Ижевску.

Основными целями операции являются: профилактика ДТП, тяжести их последствий, а также пресечение нарушений лицами, которые находятся за рулем в состоянии опьянения.

Отметим, только за 4 месяца 2018 года в Ижевске по вине нетрезвых водителей произошло 8 аварий, в результате которых 2 человека погибли и 7 получили травмы.

Жителей республики просят быть неравнодушными и сообщать о нарушениях правил дорожного движения, фактах управления автомобилем пьяным водителем в дежурную часть управления ГИБДД МВД по Удмуртии: 415-700, 415-701 или 02.

13:00, 05 мая, 2018
Анна Торхова
1479
0
#ГИБДД\n#Ижевск\n#алкоголь\n#полиция\n#Удмуртия\n#автомобилисты\n#проверка\n#автомобиль

 

 

 


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