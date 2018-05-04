Удмуртия в минуту: вопрос об отставке Юрия Тюрина и гидравлические испытания

Обзор самых интересных новостей дня.

Ижевск. Удмуртия. Короткая рабочая неделя подошла к концу в Удмуртии. Корреспонденты информагентства «Сусанин» подводят информационные итоги минувшей пятницы, 5 мая.

Внеочередная сессия:

Вопрос об отставке главы Ижевска Юрия Тюрина рассмотрят 10 мая. На эту дату назначили внеочередную сессию городской думы. Депутаты также определят порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на пост мэра.

Новый руководитель:

В Удмуртии выбрали нового руководителя фонда капремонта. Во втором этапе отбора приняли участие 6 человек. По итогам конкурса победителем стала Диана Новомейская.

Сезон тазов:

Гидравлические испытания начались в Удмуртии. Первый их этап пройдет без отключения жилых домов. Подачу горячей воды начнут отключать с 14 мая, когда стартует второй этап.

Недоступный «Юбилейный»:

Дом культуры «Юбилейный» в Воткинске не прошел проверку на доступность для инвалидов. В здании нет кнопки вызова диспетчера и информационных табличек со шрифтом Брайля. Подобные нарушения выявили еще в 14 учреждениях города.

Отстранение спортсменов:

Сергея Широбокова из Удмуртии отстранили от чемпионата мира по спортивной ходьбе. Такое решение приняла Международная ассоциация легкоатлетических федераций. Всего на командный чемпионат не пустили пятерых российских спортсменов.