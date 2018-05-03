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Несмотря на активность клещей, обработку в Ижевске начнут только после 9 мая

18:21, 03 мая, 2018
18:21, 03 мая, 2018
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#общество\n#Роспотребнадзор\n#Ижевск\n#клещи\n#Удмуртия\n#весна\n#насекомые
Фото: Минобороны России
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На прошлой неделе от укусов в Удмуртии пострадали уже более 60 человек.

Ижевск. Удмуртия. Несмотря на активность клещей, обработку в Ижевске начнут только после майских праздников. Об этом журналистам рассказал ведущий специалист-эксперт отдела профилактики управления по социальной поддержке населения, делам семьи, материнства и детства администрации города Виктор Ворончихин.

По его словам, мероприятия начнутся после 9 мая. Отметим, что на прошлой неделе от укусов клещей в Удмуртии пострадали уже более 60 человек, причем наибольшее количество обратившихся за помощью, было зарегистрировано в столице Удмуртии: в Ижевске - 26 человек, в Можге - 8, в поселке Ува – 5.

«Жителям республики необходимо помнить, что регион является эндемичным по клещевому вирусному энцефалиту и иксодовому клещевому боррелиозу. Чаще всего присасывание клещей происходит в лесах, в лесных массивах вблизи населённых пунктов, на территориях садоводческих товариществ, на кладбищах, в черте населённых пунктов, на рыбалке», - говорится в сообщении Роспотребнадзора по Удмуртии

18:21, 03 мая, 2018
1056
0
#общество\n#Роспотребнадзор\n#Ижевск\n#клещи\n#Удмуртия\n#весна\n#насекомые

 

 

 


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