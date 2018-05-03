Удмуртия в минуту: отставка Юрия Тюрина и репетиция Парада Победы

Корреспонденты информагентства «Сусанин» подготовили обзор самых интересных новостей дня.

Ижевск. Удмуртия. Утром в четверг, 3 мая, стало известно, что глава Ижевска Юрий Тюрин подал в отставку. Градоначальник подчеркнул, что это было непростым решением и поблагодарил всех за работу и поддержку.

И.о:

После заявления Юрия Тюрина обязанности главы Ижевска возложили на замглавы администрации города Сергея Задорожного. Сам Тюрин будет находиться в отпуске до созыва внеочередной сессии Гордумы.

Падение с высоты:

Полицейские Ижевска проводят проверку по факту падения мужчины с высоты четвертого этажа. Известно, что пострадавший пытался спуститься с девятого этажа, цепляясь за балконы, но сорвался. Его доставили в больницу.

Репетиция парада:

В четверг в Ижевске состоится репетиция парада Победы. В связи с этим будет закрыто движение по улице Пушкинской и еще трем улицам. Генеральная репетиция парада состоится в субботу, 5 мая.

О погоде:

Вечер четверга и ближайшая ночь в Удмуртии будут дождливыми. В пятницу и субботу осадков не ожидаются. Дожди вернутся в Удмуртию в воскресенье, 6 мая.