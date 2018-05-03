play
pause
  • $ 63.2 ↓
  • € 75.64 ↓

Удмуртия в минуту: отставка Юрия Тюрина и репетиция Парада Победы

18:20, 03 мая, 2018
18:20, 03 мая, 2018
1517
0
#дороги\n#кадры\n#Ижевск\n#транспорт\n#погода\n#власть и чиновники\n#День Победы\n#видео\n#Удмуртия\n#память\n#праздники\n#происшествие\n#Юрий Тюрин\n#Картина дня
1517
0

Корреспонденты информагентства «Сусанин» подготовили обзор самых интересных новостей дня.

Ижевск. Удмуртия. Утром в четверг, 3 мая, стало известно, что глава Ижевска Юрий Тюрин подал в отставку. Градоначальник подчеркнул, что это было непростым решением и поблагодарил всех за работу и поддержку.

Удмуртия в минуту: отставка Юрия Тюрина и репетиция Парада Победы

Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.news Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин".https://vk.com/id58647251 (Диктор Влад Цветков)


И.о:

После заявления Юрия Тюрина обязанности главы Ижевска возложили на замглавы администрации города Сергея Задорожного. Сам Тюрин будет находиться в отпуске до созыва внеочередной сессии Гордумы.

Падение с высоты:

Полицейские Ижевска проводят проверку по факту падения мужчины с высоты четвертого этажа. Известно, что пострадавший пытался спуститься с девятого этажа, цепляясь за балконы, но сорвался. Его доставили в больницу.

Репетиция парада:

В четверг в Ижевске состоится репетиция парада Победы. В связи с этим будет закрыто движение по улице Пушкинской и еще трем улицам. Генеральная репетиция парада состоится в субботу, 5 мая.

О погоде:

Вечер четверга и ближайшая ночь в Удмуртии будут дождливыми. В пятницу и субботу осадков не ожидаются. Дожди вернутся в Удмуртию в воскресенье, 6 мая.

18:20, 03 мая, 2018
1517
0
#дороги\n#кадры\n#Ижевск\n#транспорт\n#погода\n#власть и чиновники\n#День Победы\n#видео\n#Удмуртия\n#память\n#праздники\n#происшествие\n#Юрий Тюрин\n#Картина дня

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

В Удмуртии предложили заменить ямочный ремонт «картами»

17:57, 02 мая, 2018
15135

Экскурсионный автобус из Свердловской области перевернулся на трассе в Удмуртии

8963
09:08, 29 апреля, 2018

В Кизнере из-за паводка началась эвакуация жителей

7537
10:12, 30 апреля, 2018

1 мая: как в Ижевске отметят Праздник весны и труда

6970
16:00, 30 апреля, 2018

Глава Ижевска Юрий Тюрин ушел в отставку

6542
08:55, 03 мая, 2018

Бьорндален может возглавить сборную России по биатлону

20:10, 01 мая, 2018
2739

СМИ: на Камчатке ушел из жизни владелец сетей re:Store и LEGO Георгий Генс

2586
17:30, 30 апреля, 2018

Ставка по ипотеке в России достигла исторического минимума

2409
10:09, 29 апреля, 2018

Две двухлетние девочки выпали из окна девятого этажа в Кирове

2258
13:55, 02 мая, 2018

Россиян заставят регистрировать самогонные аппараты

2032
12:15, 01 мая, 2018

Северная и Южная Корея перейдут на единый часовой пояс

11:50, 30 апреля, 2018
2113

В Китае работодатели будут контролировать эмоции своих сотрудников

2009
18:20, 01 мая, 2018

В Сан-Паулу рухнула горящая многоэтажка

1912
16:00, 01 мая, 2018

В США пеликаны едва не сорвали студентам выпускной

1895
12:45, 01 мая, 2018

В Telegram объяснили причину массовых сбоев работы мессенджера в Европе и России

1849
12:57, 29 апреля, 2018

Мультимедиа

Удмуртия в минуту: вопрос об отставке Юрия Тюрина и гидравлические испытания

04 мая, 2018

В Ижевске прошел парад кадетского движения

04 мая, 2018

Удмуртия в минуту: отставка Юрия Тюрина и репетиция Парада Победы

03 мая, 2018