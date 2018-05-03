Депутат Гордумы Ижевска Игорь Стыценко рассказал в «Кофемолке» про «Аксион» и хождение под парусом

Игорь Стыценко стал гостем Энвиля Касимова в «Кофемолке».

Ижевск. Удмуртия. Депутат Городской думы Ижевска, заместитель генерального директора «КОМОС-Строй» Игорь Стыценко рассказал о том, как легендарный родственник повлиял на его жизнь и откуда появилась тяга к морю. Об этом и не только он рассказал Энвилю Касимову в программе «Кофемолка».

Очередной выпуск программы представляет информационное агентство «Сусанин»

Кофемолка - выпуск 53: Игорь Стыценко в гостях у Энвиля Касимова Энвиль Касимов и Игорь Стыценко обсудили вклад прежнего гендиректора в становление "Аксиона" флагманом космической отрасли России и строительство яхт-клуба на ижевском пруду. Поговорили о путешествиях и способах поделиться впечатлениями от них.

Э.К.: Кофе пьёшь?

И.С.: Нет, не пью кофе вообще. Привычки, наверно, складываются с детства. С кофе, как и с табаком, у меня не сложились отношения.

- Не могу не поговорить с тобой о твоём деде, Игоре Сергеевиче Стыценко. Благодаря этому легендарному человеку Ижевский мотозавод занял ведущую роль в космической отрасли страны. Игорь Сергеевич Герой Социалистического Труда. Его «громкое» имя накладывает на тебя ответственность?

- Конечно. Я его полный тёзка. Помню, как в детстве мы с ним гуляли и к нам постоянно подходили люди. Они здоровались с дедом, интересовались его делами. А потом я спрашивал его: «А кто этот человек? А это кто?». Дедушка знал имя и отчество каждого.

Когда дед был жив, я ещё был мальчишкой, поэтому суть всей его работы понять не мог. Это сейчас, вспоминая некоторые ситуации, я могу оценить его вклад в развитие завода.

- Он ругал тебя за что-то?

- Да, мне иногда прилетало от него за шалости, за плохие оценки в школе – учился я так себе. Но меня никогда не били. В семье всё было основано на взаимном уважении.

- Не звучали укоры в твой адрес: «Ты же внук того самого? Как можешь получать двойки?».

- Напоминали о том, что я не должен позорить честь семьи. Это сыграло большую роль в становлении характера, жизненных принципов.

- Игорь Сергеевич был знаком с космонавтами? В годы его руководства мотозавод обслуживал космическую отрасль.

- Завод стал флагманом космической промышленности, и это заслуга дедушки. Под его руководством были созданы уникальные производства. Космонавты никогда не были у нас в гостях, но дед всегда привозил из командировок фотографии с их автографами.

- Ты бывал с дедом на заводе?

- Как-то он провёл меня к себе в кабинет. Была зима, и я бы замёрз ждать его в машине. Но это было всего один раз.

- Чему ты научился у деда?

- Общению. Дед даже малознакомым людям уделял внимание. При необходимости мог и отчитать. За это его уважали. Я, как и дед, следую принципу: большому руководителю не надо быть мягким, но в то же время ни в коем случае нельзя унижать собеседника.

- Игорь Сергеевич построил в Ижевске яхт-клуб. Знаю, что и ты увлекаешься большим плаванием. Ты заболел этим делом благодаря клубу?

- Романтизм мне передался от деда. Яхт-клуб - его последнее крупное творение. А до этого он построил маленькую фанерную яхточку. Соорудил её в своей квартире, а потом спускал с третьего этажа через балкон. Судно было длиной примерно 3,5 метра. Я помню, как мы плавали на ней на Воложке. Благодаря деду и его яхт-клубу я стал мечтать о «большом» плавании.

- Ты реализовал свои мечты. Какой выход в «большие» воды наиболее примечателен для тебя?

- Я дважды выходил в Атлантический океан. Тогда я понял, что в плавании в первую очередь важна сплочённость команды. Приплывёшь ли ты к берегу? Всё зависит от сил экипажа.

Многие спрашивают меня: «Для чего ты это делаешь? Океан можно перелететь на самолёте за пару часов». Но меня влекут море и корабли. Я не смогу жить без этой романтики.

- Может, надо было пойти в моряки?

- Я был троечником, и я не стесняюсь этого. За полгода до окончания школы решил пойти в юриспруденцию. Чуть позже понял, что сделал верный выбор. В университете я стал отличником, у меня появилась мотивация.

- Какие подарки привозишь семье после морских поездок?

- Считаю, что самое яркое, что можно привезти из путешествий, – это впечатления. Мне в этом помогает камера. Моё второе хобби – видеосъёмка и монтаж.

- Любишь готовить?

- До женитьбы я всегда говорил: «Где я и где кухня? Я не буду готовить». Но в последнее время кулинария стала приносить мне удовольствие. Мне нравится на даче готовить рыбу. В детстве я не любил морепродукты. Но когда ты находишься в плавании, то других вариантов обеда нет. Попробовав свежевыловленную рыбу, я понял, что многое упустил в своей жизни. Я запекаю рыбу на открытом огне в фольге, приправляю солью, перцем и розмарином. Всё гениальное просто.

- Находишь общий язык со своими детьми? Как относишься к их музыкальным увлечениям?

- Спокойно отношусь. Дочь увлекается японским роком. Она даже пыталась выучить этот язык. Я нахожу это увлечение полезным. Но я категорически против песен, в которых есть мат. Хотя группу «Ленинград» иногда бывает весело послушать.

- Как относишься к социальным сетям?

- Меня там нет. Я не хочу находиться в публичном пространстве, где собрана негативная информация. Я эти гадости и так вижу каждый день. И тем не менее я не противник соцсетей. Возможно, когда-нибудь на пенсии я стану видеоблогером.

- Ты верующий человек?

- Да. Меня мама окрестила, когда мне было 12 лет. Сначала я не понимал религию, в храм особо не ходил. По-настоящему проникся верой, будучи студентом. Стал задумываться о смысле жизни, о том, как правильно вести себя в мире. Нательный крест всегда со мной.

- Какие желания загадаешь золотой рыбке?

- Хочу, чтобы родственники были здоровы. Хочется понять себя. Зачастую, разобравшись в себе, ты понимаешь суть всего происходящего вокруг.

- Приятно побеседовали. Много интересного узнал о тебе. Спасибо.

- И тебе спасибо за душевный разговор.