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Удмуртия в минуту: заключение под стражу Владимира Тумаева и массовые проверки водителей

18:00, 06 марта, 2018
18:00, 06 марта, 2018
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#бизнес\n#ГИБДД\n#СМИ\n#оружие\n#Ижевск\n#алкоголь\n#видео\n#Удмуртия\n#ремонт дорог\n#новости\n#суд
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Самые интересные новости минувшего дня.

Ижевск. Удмуртия. Главной новостью вторника, 6 марта, в Удмуртии стало сообщение о заключении под стражу экс-директора «Спецгазавтотранса» Владимира Тумаева. Решение суда первой инстанции о домашнем аресте отменил Верховный суд Удмуртской Республики. Тумаева обвинили в организации покушения на убийство «группой лиц по предварительному сговору». Ранее Индустриальный суд Ижевска отправил мужчину под домашний арест.

Удмуртия в минуту: заключение под стражу Владимира Тумаева и массовые проверки водителей

Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.news Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova (Диктор Ксюша Вулканова)

 

Контроль качества:

Контроль за ремонтом дорог в Удмуртии теперь будут вести в четыре этапа. Частично такую схему внедрили в 2017 году. Напомним, объем финансирования проекта «Безопасные и качественные дороги» на 2018 год составит 1 млрд 460 млн рублей.

Незаконное производство:

В Удмуртии задержали преступную группу, которая занималась изготовлением оружия. Трое мужчин производили также боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства.

Решение суда:

Директора ижевской компании отправили в колонию за коммерческий подкуп. Бизнесмен требовал деньги с одного из участников аукциона по закупке автомобилей «Скорой помощи».

Проверки на трезвость:

Массовые проверки водителей на трезвость пройдут в Ижевске. Сотрудники Госавтоинспекции проведут рейды в канун праздника, 7 марта.

18:00, 06 марта, 2018
914
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#бизнес\n#ГИБДД\n#СМИ\n#оружие\n#Ижевск\n#алкоголь\n#видео\n#Удмуртия\n#ремонт дорог\n#новости\n#суд

 

 

 

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