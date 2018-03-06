Самые интересные новости минувшего дня.

Ижевск. Удмуртия. Главной новостью вторника, 6 марта, в Удмуртии стало сообщение о заключении под стражу экс-директора «Спецгазавтотранса» Владимира Тумаева. Решение суда первой инстанции о домашнем аресте отменил Верховный суд Удмуртской Республики. Тумаева обвинили в организации покушения на убийство «группой лиц по предварительному сговору». Ранее Индустриальный суд Ижевска отправил мужчину под домашний арест.

Удмуртия в минуту: заключение под стражу Владимира Тумаева и массовые проверки водителей Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.news Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova (Диктор Ксюша Вулканова)

Контроль качества:

Контроль за ремонтом дорог в Удмуртии теперь будут вести в четыре этапа. Частично такую схему внедрили в 2017 году. Напомним, объем финансирования проекта «Безопасные и качественные дороги» на 2018 год составит 1 млрд 460 млн рублей.

Незаконное производство:

В Удмуртии задержали преступную группу, которая занималась изготовлением оружия. Трое мужчин производили также боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства.

Решение суда:

Директора ижевской компании отправили в колонию за коммерческий подкуп. Бизнесмен требовал деньги с одного из участников аукциона по закупке автомобилей «Скорой помощи».

Проверки на трезвость:

Массовые проверки водителей на трезвость пройдут в Ижевске. Сотрудники Госавтоинспекции проведут рейды в канун праздника, 7 марта.