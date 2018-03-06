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Удмуртия заняла третье место в стране по производству молока

17:34, 06 марта, 2018
Анна Торхова
17:34, 06 марта, 2018
Анна Торхова
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Республика уступает Татарстану и Краснодарскому краю.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртия занимает третье место среди регионов России по производству молока. Республика сохранила лидирующие позиции в топ-10 регионов, уступив Татарстану и Краснодарскому краю, сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

За январь в регионе произвели 55 тыс. тонн молока. При этом темп прироста по сравнению с аналогичным периодом прошлого года стал ниже, чем в регионах-конкурентах.

Как пояснила министр сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики Ольга Абрамова, связано это с сокращением закупочных цен на молоко-сырьё.

«В Удмуртии, действительно, отмечается снижение закупочной цены за тонну молока до 3,2% к декабрю 2017 года. В январе сложилась цена 21,61 рубля за литр, в декабре цена была 22,34 рубля <…> Причины ситуации: завезено много сухого молока, сливочного масла, сыров и творожных изделий. Все это давит на молочный рынок и делает нашу жизнь на этом рынке достаточно проблемной», - рассказала Абрамова.

Среди регионов Приволжского федерального округа Удмуртия имеет средний размер цен на молоко, однако республика лидирует по стоимости молока высшего сорта.

Отметим, в марте в Удмуртии пройдёт молочный форум, где представят программу развития молочного животноводства в Удмуртии.

Также напомним, в феврале министр посетила Вавожский район, на который приходится 10% от валовых суточных надоев республики.

17:34, 06 марта, 2018
Анна Торхова
1521
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