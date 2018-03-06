Замглавы администрации Ижевска по «социалке»: решив проблему с яслями, государство даст возможность молодым мамам выйти на работу

Дмитрий Чистяков прокомментировал послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию.

Ижевск. Удмуртия. Заместитель главы администрации Ижевска по социальной политике Дмитрий Чистяков прокомментировал послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию.

«Для меня особое значение имеют слова президента России Владимира Владимировича Путина о том, что роль государства в мире определяют «условия для развития, самореализации, творчества каждого человека», в основе которых лежит «сбережение народа России и благополучие наших граждан».

Важно, что в стране будет продолжена реализация масштабных социальных проектов, что будет место для новых идей и инициатив. Это касается и системы социальной помощи гражданам, которая будет строиться на принципах справедливости и адресности, и продолжения поддержки материнства и детства, и улучшения жилищных условий россиян, и обновлений в сфере здравоохранения, образования, культуры.

Для Ижевска и его жителей важно, что президент страны уделяет большое внимание обеспеченности детей местами в садах и особенно яслях. Решив эту проблему, государство даст возможность молодым мамам выходить на работу.

Многие ижевчане активно участвуют в волонтерском движении. Внимание руководителя государства к развитию добровольчества в России подчеркивает высокий моральный статус тех, кто неравнодушен к проблемам окружающих и готов действовать, проявляя свою гражданскую активность», - рассказал он.

Напомним, что ранее стало известно, что Удмуртия получит 1,1 млрд рублей на создание дополнительных ясельных мест в детских садах. Часть суммы поступит в регион уже в этом году. К 2021 году в России планируется обеспечить всех детей от 2 месяцев до 3 лет местами в яслях. На эти цели из федерального бюджета субъектам выделят 49 млрд рублей.