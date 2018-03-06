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Контроль за ремонтом дорог в Удмуртии будут вести в четыре этапа

12:19, 06 марта, 2018
Анна Торхова
12:19, 06 марта, 2018
Анна Торхова
228
0
#дороги\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#безопасность движения\n#ремонт
Фото: ИА «Сусанин»
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Напомним, объем финансирования проекта «Безопасные и качественные дороги» на 2018 год составит 1 млрд 460 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. Контроль за ремонтом дорог в Удмуртии будут вести в четыре этапа. Частично такую схему внедрили уже в 2017 году, сообщает пресс-служба Миндортранса Удмуртской Республики.

На первом этапе контроль будет вестись на уровне подрядчика, по его регламентам и с использованием его дорожных лабораторий.

На втором уровне контроль при приемке работ проведет сам заказчик вместе со специалистами Миндортранса региона.

На третьем, новом для Удмуртии этапе, заказчик проведет лабораторные исследования с независимыми организациями.

Четвертым этапом станет общественный контроль.

Отметим, ремонт проводится в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги», в котором Удмуртия участвует второй год.

В 2018 году в Ижевске планируется отремонтировать 109 км дорог и в радиусе 100 км от него. Также ремонт проведут на 14 участках региональных дорог - это 49 км и приведут в нормативное состояние более 60 км муниципальных дорог.

Кроме того, в регионе обустроят участок освещения длиной 1,4 км и на четырех участках дорог установят барьерные ограждения.

Напомним, общий объём финансирования проекта «Безопасные и качественные дороги» в регионе на 2018 год составит 1 млрд 460 млн рублей. Это почти на 17% больше, чем в прошлом году.

12:19, 06 марта, 2018
Анна Торхова
228
0
#дороги\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#безопасность движения\n#ремонт

 

 

 

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