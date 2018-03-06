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В Удмуртии пройдёт голосование по выбору общественных пространств для благоустройства

10:25, 06 марта, 2018
Георгий Поветкин
10:25, 06 марта, 2018
Георгий Поветкин
283
0
#благоустройство\n#Ижевск\n#Воткинск\n#Камбарка\n#Сарапул\n#Глазов\n#Можга\n#Удмуртия\n#Минстрой Удмуртии
Фото: ИА "Сусанин"
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Всего в списке будет 49 объектов со всей республики.

Ижевск. Удмуртия. Рейтинговое голосование по выбору общественных территорий для благоустройства в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» пройдёт в восьми муниципальных образованиях Удмуртии. Как сообщает пресс-служба главы и республиканского правительства, всего в списке будет 49 объектов со всей республики.

12 – в Ижевске, 7 – в Воткинске, 6 – в Глазове, 4 – в Можге, 6 – в Сарапуле, 4 – в Камбарском городском поселении, 4 - в Увинском сельском поселении, 5 – в Игринском сельском поселении.

Механизм рейтингового голосования обязателен к применению в 2018 году в населенных пунктах с числом жителей более 20 тыс. человек.

До 9 февраля органами местного самоуправления осуществлялся приём предложений граждан для включение общественных территорий в перечень для голосования. В общей сложности поступило более 50 тыс. предложений. Списки общественных пространств утверждены и опубликованы на сайтах администраций городов и районов.

По каждой из общественных территорий администрациями муниципальных образований подготовлены концепции благоустройства территорий и эскизные проекты.

В целях профессиональной оценки проектов благоустройства общественных пространств при Минстрое Удмуртии создан экспертный совет, главной задачей которого является предварительная оценка подготовленного проекта. В его состав вошли практикующий архитектор, дизайнер, ландшафтный строитель, главные архитекторы городов. В феврале уже состоялись два совещания, на которых рассмотрены проекты благоустройства общественных пространств, расположенных на территории муниципальных образований.  Экспертным советом были даны рекомендации по улучшению проектов.

В целях ознакомления и дополнительного обсуждения, дизайн-проекты общественных территорий 1 марта были опубликованы в средствах массовой информации, а также размещены на сайтах администраций муниципальных образований.

На сегодняшний день органами местного самоуправления определены помещения для проведения голосования, созданы территориальные счётные комиссии.

10:25, 06 марта, 2018
Георгий Поветкин
283
0
#благоустройство\n#Ижевск\n#Воткинск\n#Камбарка\n#Сарапул\n#Глазов\n#Можга\n#Удмуртия\n#Минстрой Удмуртии

 

 

 

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