Поражение ижевских «Родников», слухи о Медведевой и провальный «Оскар»: что произошло минувшей ночью

«Сусанин» рассказывает о важных событиях, которые случились в республике, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! День «Сусанин» начинает со своей традиционной рубрики, которая рассказывает о том, что произошло в регионе, России и мире, пока вы спали.

Поражение «Родников»:

Ижевский баскетбольный клуб «Купол-Родники» потерпел домашнее поражение в матче с «Самарой». Встреча мужской Суперлиги-1 завершилась со счетом 92:80 в пользу гостей.

«Играли с лидером чемпионата, три четверти навязали борьбу, игра была с шансами на победу. Но в четвёртом периоде сказалась длина скамейки и опыт игроков. В Самаре есть игроки, поигравшие и в Евролиге, и в Лиге ВТБ. Не хватило нам дотерпеть. В четвёртой четверти на какой-то момент утратили веру в себя, и это нас и подвело. Потом опять заиграли. Если бы не было этого двухминутного «ступора», игра бы до последних минут была бы с интригой. Но претензий к игрокам у меня нет. Неоценимый опыт получили наши молодые игроки, играя против таких мастеров», - сказал после игры директор «Родников».

На данный момент коллектив из столицы Удмуртии находится на 11 месте в Суперлиге. В активе команды 43 очка после 32 игр.

Уход Медведевой:

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе опровергла слухи о возможной сменен наставника у Евгении Медведевой. Также ранее СМИ сообщали, что серебряная призерка Олимпийских игр Пхенчхана может сменить страну, за которую выступает, пишет Лайф.

«Вот видите, как… И я, и Медведева слышим это впервые от вас», — сказала Тутберидзе.

Провальный «Оскар»:

Телерейтинги церемонии вручения премии «Оскар» стали рекордно низкими в 2018 году, сообщает Интерфакс со ссылкой на агентство Associated Press. Церемонию посмотрело всего 26,5 млн человек.

Это на 20% меньше, чем в прошлом году, когда шоу смотрело 33 млн человек. Это худший результат за последние 10 лет: еще меньше зрителей у «Оскара» было только в 2008 году, однако и тогда цифра не опускалась ниже отметки в 30 млн.

Отмечается, что аудитория церемонии постоянно сокращается из-за того, что Академия кинематографических искусств и наук все чаще отмечает наградами не самые кассовые фильмы. В этот раз обладателем главной премии стала «Форма воды» Гильермо дель Торо.