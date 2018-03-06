Александр Бречалов поделился со студентами впечатлениями от Удмуртии

Встречи со студенчеством республики стартовали в рамках проекта «Удмуртия заряжает!».

Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов провёл встречу со студентами УдГУ в понедельник, 5 марта.

В рамках проекта «Удмуртия заряжает!» руководитель региона проводит ряд встреч со студентами государственных вузов Удмуртии. Начал свой диалог Александр Бречалов ностальгическим воспоминанием, обращаясь к ректору вуза Галине Мерзляковой: «У меня такая же аудитория была… Это я к тому, Галина Витальевна, что ремонтировать надо». Напомним, глава Удмуртии окончил в 1994 году Краснодарское высшее военное училище (военный институт) им. генерала армии С. М. Штеменко.

Рассказав о годах своей учёбы, когда будущий глава республики был не самым покладистым студентом, Александр Бречалов перешёл к ответам на вопросы студентов. Спектр их был разнообразен. Касались они трудоустройства будущих педагогов, развития молодёжных инициатив, а также реформ, проводимых в регионе. Как в промышленности, так и в экономике и спорте.

«Когда Владимир Путин мне предложил возглавить Удмуртию, я посмотрел информацию о республике. В большинстве она была негативной. Известные события с предыдущим главой и ошеломительный долг. Знал только про Михаила Калашникова и Андрея Кириленко... Удмуртия должна стать «туристической Меккой». Я родился в Краснодаре, работал в Москве. Я впервые живу в зиме! Лыжи, коньки и солнца здесь гораздо больше», - позитивно отметил почти годичное пребывание в Удмуртии её глава.

В завершении встречи он заверил студентов, что на все поступившие через соцсети вопросы будут даны ответы. Полностью открытый к диалогу Александр Бречалов напутствовал студентов никогда не останавливаться в своём развитии: «Я говорил о движении. Даже если что-то не получается, никогда не оставайтесь на месте. Надо всегда двигаться вперёд. У меня не всё получалось сразу, но даже отрицательный опыт бывает нужнее, чем положительный. Очень вам рекомендую развиваться, читать. Сейчас масса классного контента, будь то изучения языка или какие-то мотивационные книги».

Ректор УдГУ Галина Мерзлякова назвала встречу знаменательным событием в жизни университета. В память о ней главе региона был подарен «Атлас Удмуртской Республики».

«Это не просто атлас, это проект преподавателей нашего университета. Сделали его вместе с Русским географическим общество. И этот проект частично финансирован на средства правительства республики», - сообщила ректор.

На что Александр Бречалов ответил: «Я помню про атлас. Возмущался, на что деньги идут. Наконец-то увидел продукт, здорово».