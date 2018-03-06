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Live: всероссийский обучающий семинар «Эстафета поколений» в Ижевске

10:15, 06 марта, 2018
Дарья Саушина
10:15, 06 марта, 2018
Дарья Саушина
213
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#общество\n#Ижевск\n#видео\n#прямая трансляция
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Информационное агентство «Сусанин» ведет прямую трансляцию семинара.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске проходит всероссийский обучающий семинар «Эстафета поколений». 6 марта его участники смогут пообщаться с Героем России, участником операции по освобождению заложников  в Беслане Вячеславом Бочаровым и членом Совета федерации Францем Клинцевичем.

Информационное агентство «Сусанин» ведет прямую трансляцию мероприятия.

Программа:

10:00-11:30 - торжественное открытие всероссийского обучающего семинара «Эстафета поколений».  Приветственное слово гостей: В.А.Бочаров, А.В.Романов, Ф.А.Клинцевич, представители Полпредства ПФО, Роспатриотцентра.

11:30-13:45 - кейс «Реализация проекта «Эстафета поколений» в регионах России: методика и пилотный опыт», Александра Ванюкова, руководитель проекта, представители регионов - участников пилотного проекта

- Лекция «Основы ораторского искусства. Эффективное деловое общение», Артем Ступак, консультант, бизнес-тренер, РАНХиГС

- Практикум «Молодежный потенциал в патриотическом воспитании», Артак Айвазян, кандидат политических наук, доцент кафедры социологии и социальных технологий управления УРФУ

 13:45-14:30 - обед        

14:30-16:30 - лекция «Основы ораторского искусства. Эффективное деловое общение», Артем Ступак, консультант, бизнес-тренер, РАНХиГС         

- кейс «Реализация проекта «Эстафета поколений» в регионах России: методика и пилотный опыт», Александра Ванюкова, руководитель проекта, представители регионов - участников пилотного проекта

- Мастер-класс «Связь поколений. Конструктивные техники взаимодействия»

16:30-17:45 - тренинг «Особенности психологии возраста: от дошкольника до молодого специалиста»

- Групповой тренинг «Гражданская ответственность и патриотическое воспитание: взаимодействие поколений», Артак Айвазян, кандидат политических наук, доцент

17:45-18:30 - курс «Информационное сопровождение деятельности общественных организаций» с практикумом

18:30-19:00 - Подведение итогов работы семинара

19:00-20:30 - Индивидуальные консультации экспертов и руководителей проекта.

Всероссийский обучающий семинар "ЭСТАФЕТА ПОКОЛЕНИЙ" в Ижевске

Uploaded by ИА Сусанин on 2018-02-21.

10:15, 06 марта, 2018
Дарья Саушина
213
0
#общество\n#Ижевск\n#видео\n#прямая трансляция

 

 

 

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