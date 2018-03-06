Live: всероссийский обучающий семинар «Эстафета поколений» в Ижевске

Информационное агентство «Сусанин» ведет прямую трансляцию семинара.
Ижевск. Удмуртия. В Ижевске проходит всероссийский обучающий семинар «Эстафета поколений». 6 марта его участники смогут пообщаться с Героем России, участником операции по освобождению заложников в Беслане Вячеславом Бочаровым и членом Совета федерации Францем Клинцевичем.
Информационное агентство «Сусанин» ведет прямую трансляцию мероприятия.
Программа:
10:00-11:30 - торжественное открытие всероссийского обучающего семинара «Эстафета поколений». Приветственное слово гостей: В.А.Бочаров, А.В.Романов, Ф.А.Клинцевич, представители Полпредства ПФО, Роспатриотцентра.
11:30-13:45 - кейс «Реализация проекта «Эстафета поколений» в регионах России: методика и пилотный опыт», Александра Ванюкова, руководитель проекта, представители регионов - участников пилотного проекта
- Лекция «Основы ораторского искусства. Эффективное деловое общение», Артем Ступак, консультант, бизнес-тренер, РАНХиГС
- Практикум «Молодежный потенциал в патриотическом воспитании», Артак Айвазян, кандидат политических наук, доцент кафедры социологии и социальных технологий управления УРФУ
13:45-14:30 - обед
14:30-16:30 - лекция «Основы ораторского искусства. Эффективное деловое общение», Артем Ступак, консультант, бизнес-тренер, РАНХиГС
- кейс «Реализация проекта «Эстафета поколений» в регионах России: методика и пилотный опыт», Александра Ванюкова, руководитель проекта, представители регионов - участников пилотного проекта
- Мастер-класс «Связь поколений. Конструктивные техники взаимодействия»
16:30-17:45 - тренинг «Особенности психологии возраста: от дошкольника до молодого специалиста»
- Групповой тренинг «Гражданская ответственность и патриотическое воспитание: взаимодействие поколений», Артак Айвазян, кандидат политических наук, доцент
17:45-18:30 - курс «Информационное сопровождение деятельности общественных организаций» с практикумом
18:30-19:00 - Подведение итогов работы семинара
19:00-20:30 - Индивидуальные консультации экспертов и руководителей проекта.
Всероссийский обучающий семинар "ЭСТАФЕТА ПОКОЛЕНИЙ" в Ижевске
Uploaded by ИА Сусанин on 2018-02-21.