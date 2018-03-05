Удмуртия в минуту: опасная переправа и мартовские морозы

Традиционный обзор самых интересных новостей минувшей рабочей недели.

Ижевск. Удмуртия. Новая – короткая – рабочая неделя началась в Удмуртии. В традиционный обзор самых интересных новостей дня в Удмуртии вошли сообщения о порыве в Каракулино и опасностях холодного марта.

Опасная дорога:

Спасатели в Удмуртии сумели остановить деятельность несанкционированной переправы через Каму. Автолюбители объезжали по ней платный мост. Однако толщина льда на переправе не соответствовала требованиям безопасности.

Порыв:

Более 400 жителей Каракулино остались без холодной воды из-за порыва. Он произошел накануне, 4 марта. Также воды не было в здании больницы и школе-интернате. На устранение аварии специалистам потребовались сутки.

Сложный паводок:

Весеннее половодье в этом году в Удмуртии будет сложным. Дело в том, что в течение первого весеннего месяца в республике ожидаются холода. Активное таяние снега начнется в апреле.

Решение суда:

В Удмуртии вынесли приговор бывшему депутату Госсовета Джабраилу Гаджикурбанову, возглавлявшему филиал ИжГТУ. Он брал со студентов деньги за положительные оценки на сессии. Суд обязал его выплатить крупный штраф.

О погоде:

Холода придут в Удмуртию к праздникам. В ночь на восьмое марта столбики термометров опустятся до -22 градусов по Цельсию. Осадков не ожидается.