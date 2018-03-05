Министр транспорта Удмуртии прокомментировал послание Президента Федеральному собранию

По словам Алексея Горбачева, в послании российский лидер обозначил основные направления, по которым будет развиваться экономика и инфраструктура страны не только в ближайшие несколько лет, но и в долгосрочной перспективе.

Ижевск. Удмуртия. Министр транспорта Удмуртии прокомментировал послание Владимира Путина Федеральному собранию. По словам Алексея Горбачева, в послании российский лидер обозначил основные направления, по которым будет развиваться экономика и инфраструктура страны не только в ближайшие несколько лет, но и в долгосрочной перспективе.

«В его словах содержится четкий посыл активнее применять в дорожном строительстве современные технологии и готовить автодорожную сеть к интеграции с беспилотным транспортом. В нашем регионе такая работа началась еще год назад, когда все дороги регионального значения и их элементы были оцифрованы и сведены в единую геоинформационную систему с точностью позиционирования – до сантиметров», - рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства республики Алексей Горбачев.

По его словам, это является фундаментом для внедрения инфраструктуры беспилотного транспорта.

«С этого года мы начнем вносить в программу еще и информацию обо всех дорожных знаках. Кроме того, в системе аккумулируются статистические данные по дорожно-транспортным происшествиям с привязкой их к местности – в последствии искусственный интеллект сможет использовать их – например, для принятия решения о снижении скорости на участке концентрации ДТП», - уточнил Горбачев.

Министр также уточнил, что с этого года программа стала получать и динамические данные – с датчиков учета интенсивности движения, установленных в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» на всех выездах из Ижевска, и дорожной метеостанции. Эти данные позволят беспилотному транспорту выбирать маршруты объезда пробок, учитывать погодные условия.

«Сегодня это кажется фантастикой, но может оказаться, что будущее ближе, чем кажется», - рассказал руководитель республиканского Миндортранса.

Горбачев также напомнил, что 2018 год объявлен в республике годом дорог.

«И важнейшая задача, которую перед нами ставит глава Удмуртской Республики Александр Бречалов – это ликвидация непроезжих участков. Таких у нас в регионе 62. Кроме того, будет продолжена реализация приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» - в планах отремонтировать 109 км дорог Ижевской агломерации», - сказал министр.