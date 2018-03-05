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Кайшева на кубке мира, проигрыш фильма «Нелюбовь» и топ автопроизводителей: что произошло минувшей ночью

08:00, 05 марта, 2018
Георгий Поветкин
08:00, 05 марта, 2018
Георгий Поветкин
507
0
#спорт\n#Ижевск\n#Можга\n#США\n#биатлон\n#Ульяна Кайшева\n#Удмуртия\n#автомобилисты\n#кинематограф\n#Оскар\n#производство
Фото: СБР
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«Сусанин» рассказывает о важных событиях, которые случились в республике, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! Рабочую неделю «Сусанин» начинает со своей традиционной рубрики, которая рассказывает о том, что произошло в регионе, России и мире, пока вы спали.

Кайшева на кубке мира:

Тренерский штаб сборной России по биатлону назвал состав команды на этап Кубка мира в финском Контиолахти. В него вошла представительница Удмуртии – стреляющая лыжница из Можги Ульяна Кайшева. Соревнования начнутся 8 марта. В программе – спринт, смешанная эстафета и масс-старт.

Женщины: Екатерина Юрлова-Перхт, Дарья Виролайнен, Ульяна Кайшева, Светлана Миронова, Виктория Сливко.

Мужчины: Антон Шипулин, Антон Бабиков, Максим Цветков, Александр Логинов, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев.

Поражение фильма «Нелюбовь:

Премию «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке получила лента «Фантастическая женщина» чилийского режиссера Себастьяна Лелио. Как сообщает Интерфакс, В этой номинации также участвовала российская картина «Нелюбовь» режиссера Андрея Звягинцева.

В фильме-победителе рассказывается история Марины, которая раньше была мужчиной по имени Даниэль. Героиня отправляется со своим возлюбленным в путешествие, во время которого тот погибает. Она становится главной подозреваемой в его гибели, вследствие чего Марине предстоит пройти череду унижений.

В категории «Лучший фильм на иностранном языке» на премию также были выдвинуты были выдвинуты фильмы «Оскорбление» Зиада Дуэйри (Ливан), «О теле и душе» Ильдико Эньеди (Венгрия) и «Квадрат» Рубена Эстлунда (Швеция).

ТОП производителей авто:

Эксперты определили самых успешных автопроизводителей мира. Как сообщает Life, на первом месте в списке значится Volkswagen Group — немецкий концерн, выпускающий легковые и коммерческие автомобили. В 2017 году компания смогла реализовать почти 10,4 миллиона автомобилей, что на 3,5 процента больше показателей предыдущего года.

На вторую позицию эксперты вынесли японскую Toyota Motor, продавшую примерно 10,2 миллиона автомобилей в 2017 году.

Замыкает тройку лидеров стратегическое франко-японское партнёрство Renault-Nissan, реализовавшее около 10 миллионов единиц авто.

В топ-5 наиболее успешных автопроизводителей также были включены Hyundai-Kia и General Motors, продавшие по 7,2 и 6,8 миллиона автомобилей.

08:00, 05 марта, 2018
Георгий Поветкин
507
0
#спорт\n#Ижевск\n#Можга\n#США\n#биатлон\n#Ульяна Кайшева\n#Удмуртия\n#автомобилисты\n#кинематограф\n#Оскар\n#производство

 

 

 

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