Традиционный обзор самых интересных новостей минувшей рабочей недели.
Ижевск. Удмуртия. Очередная рабочая неделя подошла к концу в Удмуртии. Корреспонденты информагентства «Сусанин» подготовили традиционный обзор самых интересных новостей минувших пяти дней.
Удмуртия в минуту: главные новости недели
Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.news Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova (Диктор Ксюша Вулканова)
Олимпийская чемпионка:
В понедельник, 26 февраля, СМИ писали, что фигуристка из Удмуртии Алина Загитова заявила, что намерена выступить в Пекине. Именно там через четыре года пройдет следующая зимняя Олимпиада. Позже Президент России Владимир Путин наградил Алину Орденом дружбы.
Полезное изобретение:
Во вторник стало известно, что ученики ижевской школы №27 изобрели долболёд. Чудо-машина предназначена облегчить работу дворников при уборке льда.
Возвращение домой:
В середине недели власти Удмуртии рассказали, что вскоре начнется заселение жителей четвертого и шестого подъездов дома №261 на улице Удмуртской. Возвращаться в квартиры люди начнут в субботу. Напомним, в ноябре часть здания была разрушена взрывом газа.
Удачная посадка:
Главной новостью четверга, 1 марта, стала успешная посадка самолета «Ижевск – Москва». Дело в том, что экипажу Як-42 компании «Саравиа» пришлось садиться на двух двигателях из трех.
О погоде:
В выходные в Удмуртии будет ветреная, холодная погода. Временами ожидается снег. Днем столбики термометров не будут опускаться ниже -6, -11 градусов по Цельсию.