Традиционный обзор самых интересных новостей минувшей рабочей недели.

Ижевск. Удмуртия. Очередная рабочая неделя подошла к концу в Удмуртии. Корреспонденты информагентства «Сусанин» подготовили традиционный обзор самых интересных новостей минувших пяти дней.

Удмуртия в минуту: главные новости недели Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.news Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova (Диктор Ксюша Вулканова)

Олимпийская чемпионка:

В понедельник, 26 февраля, СМИ писали, что фигуристка из Удмуртии Алина Загитова заявила, что намерена выступить в Пекине. Именно там через четыре года пройдет следующая зимняя Олимпиада. Позже Президент России Владимир Путин наградил Алину Орденом дружбы.

Полезное изобретение:

Во вторник стало известно, что ученики ижевской школы №27 изобрели долболёд. Чудо-машина предназначена облегчить работу дворников при уборке льда.

Возвращение домой:

В середине недели власти Удмуртии рассказали, что вскоре начнется заселение жителей четвертого и шестого подъездов дома №261 на улице Удмуртской. Возвращаться в квартиры люди начнут в субботу. Напомним, в ноябре часть здания была разрушена взрывом газа.

Удачная посадка:

Главной новостью четверга, 1 марта, стала успешная посадка самолета «Ижевск – Москва». Дело в том, что экипажу Як-42 компании «Саравиа» пришлось садиться на двух двигателях из трех.

О погоде:

В выходные в Удмуртии будет ветреная, холодная погода. Временами ожидается снег. Днем столбики термометров не будут опускаться ниже -6, -11 градусов по Цельсию.