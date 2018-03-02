Режим ЧС сняли с 4 и 6 подъездов дома на Удмуртской, 261 в Ижевске

Жители смогут попасть в свои квартиры 3 марта в 09:00.

Ижевск. Удмуртия. Режим чрезвычайной ситуации сняли с 4 и 6 подъездов жилого дома на Удмуртской, 261 в Ижевске. Жители заселятся в свои квартиры 3 марта в 09:00, сообщает пресс-служба Ижевска.

Как рассказал замглавы администрации Ижевска по ЖКХ Сергей Чернышев, в подъезды уже поданы горячая и холодная вода, тепло и электроснабжение. Газ в подъезды подадут только после проверки каждой квартиры газовой службой. Жильцам советуют обеспечить доступ газовиков в квартиры в субботу.

«По показаниям, которые выдали приборы – дом устойчивый, в хорошем работоспособном состоянии. Проблем никаких не возникнет. Мы подтверждаем, что режим ЧС можно снять и приступить к заселению жильцов. Секции проверяли ультразвуковым методом, никаких движений не происходит и происходить не будет», - ранее сказал начальник ГУ МЧС России по Удмуртии Петр Фомин.

Напомним, взрыв газа в доме №261 по улице Удмуртской в Ижевске произошел 9 ноября 2017 года. Погибло семь человек.