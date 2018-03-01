Удмуртия в минуту: средняя зарплата врачей и награждение Алины Загитовой

Традиционный обзор самых интересных новостей первого дня весны.

Ижевск. Удмуртия. Календарная весна началась в Удмуртии. Но синоптики не радуют – до фактической весны еще далеко.

Вечер 1 марта корреспонденты информагентства «Сусанин» встречают традиционным обзором самых интересных новостей дня.

Решение суда:

Верховный суд Удмуртии оставил без изменения решение о лишении мандатов 6 депутатов Гордумы Ижевска. Таким образом народных избранников наказали за недостоверные сведения в декларации о доходах.

Средняя зарплата:

Зарплата врачей в Удмуртии превысила 55 тыс. рублей. Это в два раза выше, чем средняя зарплата по республике. Такую цифру озвучил глава регионального Минздрава Игорь Титов.

Удачная посадка?

В летевшем из Ижевска в Москву самолете произошла поломка двигателя. В результате «Як-сорок два» компании Саравиа садился на двух двигателях. Посадка прошла успешно.

ДТП:

Пять автомобилей столкнулись на улице Новоажимова в Ижевске. Авария произошла утром в среду, 28 февраля. В результате ДТП пострадал один из водителей. Движение на участке было затруднено.

Награда:

Фигуристка из Удмуртии Алина Загитова получила Орден дружбы. Награду спортсменке вручил президент России Владимир Путин. Напомним, Алина завоевала «золото» в личных соревнованиях на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане.