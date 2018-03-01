Традиционный обзор самых интересных новостей первого дня весны.
Ижевск. Удмуртия. Календарная весна началась в Удмуртии. Но синоптики не радуют – до фактической весны еще далеко.
Вечер 1 марта корреспонденты информагентства «Сусанин» встречают традиционным обзором самых интересных новостей дня.
Удмуртия в минуту: средняя зарплата врачей и награждение Алины Загитовой
Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.news Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova (Диктор Ксюша Вулканова)
Решение суда:
Верховный суд Удмуртии оставил без изменения решение о лишении мандатов 6 депутатов Гордумы Ижевска. Таким образом народных избранников наказали за недостоверные сведения в декларации о доходах.
Средняя зарплата:
Зарплата врачей в Удмуртии превысила 55 тыс. рублей. Это в два раза выше, чем средняя зарплата по республике. Такую цифру озвучил глава регионального Минздрава Игорь Титов.
Удачная посадка?
В летевшем из Ижевска в Москву самолете произошла поломка двигателя. В результате «Як-сорок два» компании Саравиа садился на двух двигателях. Посадка прошла успешно.
ДТП:
Пять автомобилей столкнулись на улице Новоажимова в Ижевске. Авария произошла утром в среду, 28 февраля. В результате ДТП пострадал один из водителей. Движение на участке было затруднено.
Награда:
Фигуристка из Удмуртии Алина Загитова получила Орден дружбы. Награду спортсменке вручил президент России Владимир Путин. Напомним, Алина завоевала «золото» в личных соревнованиях на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане.