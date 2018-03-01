  • $ 56.37 ↑
  • € 68.91 ↑

Удмуртия в минуту: средняя зарплата врачей и награждение Алины Загитовой

18:05, 01 марта, 2018
18:05, 01 марта, 2018
991
0
#медицина\n#спорт\n#ДТП\n#Ижевск\n#Гордума Ижевска\n#зарплата\n#награды\n#авиация\n#видео\n#Удмуртия\n#суд
991
0

Традиционный обзор самых интересных новостей первого дня весны.

Ижевск. Удмуртия. Календарная весна началась в Удмуртии. Но синоптики не радуют – до фактической весны еще далеко.

Вечер 1 марта корреспонденты информагентства «Сусанин» встречают традиционным обзором самых интересных новостей дня.

Удмуртия в минуту: средняя зарплата врачей и награждение Алины Загитовой

Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.news Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova (Диктор Ксюша Вулканова)


Решение суда:

Верховный суд Удмуртии оставил без изменения решение о лишении мандатов 6 депутатов Гордумы Ижевска. Таким образом народных избранников наказали за недостоверные сведения в декларации о доходах.

Средняя зарплата:

Зарплата врачей в Удмуртии превысила 55 тыс. рублей. Это в два раза выше, чем средняя зарплата по республике. Такую цифру озвучил глава регионального Минздрава Игорь Титов.

Удачная посадка?

В летевшем из Ижевска в Москву самолете произошла поломка двигателя. В результате «Як-сорок два» компании Саравиа садился на двух двигателях. Посадка прошла успешно.

ДТП:

Пять автомобилей столкнулись на улице Новоажимова в Ижевске. Авария произошла утром в среду, 28 февраля. В результате ДТП пострадал один из водителей. Движение на участке было затруднено.

Награда:

Фигуристка из Удмуртии Алина Загитова получила Орден дружбы. Награду спортсменке вручил президент России Владимир Путин. Напомним, Алина завоевала «золото» в личных соревнованиях на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане.

18:05, 01 марта, 2018
991
0
#медицина\n#спорт\n#ДТП\n#Ижевск\n#Гордума Ижевска\n#зарплата\n#награды\n#авиация\n#видео\n#Удмуртия\n#суд

 

 

 

Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

В Удмуртии сотрудники ФСБ задержали группу «обнальщиков»

09:30, 22 февраля, 2018
17656

В Ижевске школьники изобрели «долболёд»

10879
10:08, 27 февраля, 2018

Фигуристка из Ижевска Алина Загитова завоевала золото Олимпийских Игр в Пхенчхане

8851
08:46, 23 февраля, 2018

«Травмат» и прутья: стали известны подробности организации заказного убийства экс-директором удмуртской «дочки» «Газпрома»

6051
13:12, 22 февраля, 2018

Летевшему из Ижевска в Москву самолету пришлось садиться на двух двигателях из трех

5782
12:34

В России вступили в силу обновленные правила прохождения техосмотра

09:58, 22 февраля, 2018
2548

СМИ: с апреля в России не будут проводиться международные турниры по любым видам спорта

2511
19:24, 27 февраля, 2018

Выплаты при рождении первого ребенка не будут облагать налогом

2475
20:43, 23 февраля, 2018

Американская газета назвала российских хоккеистов «командой без страны»

2406
15:14, 25 февраля, 2018

В Ингушетии произошла поножовщина между чиновниками

2405
15:42, 22 февраля, 2018

Тренер сборной Чехии по хоккею заявил о судейской ошибке в игре с Россией

10:00, 24 февраля, 2018
13016

В Польше из-за морозов погибли более 45 человек

2790
17:36, 26 февраля, 2018

МОК озвучит решение о восстановлении Олимпийского комитета России 25 февраля

2381
18:00, 24 февраля, 2018

Виктория Бекхэм опубликовала фото на костылях

2312
20:00, 24 февраля, 2018

Принц Гарри получил по почте конверт с белым порошком

2279
18:31, 22 февраля, 2018

Мультимедиа

Удмуртия в минуту: средняя зарплата врачей и награждение Алины Загитовой

Чемпионат WorldSkills Russia-2018 в Удмуртии

Итоги работы Фонда капремонта в Удмуртии