Жителей 4 и 6 подъездов дома на Удмуртской, 261 в Ижевске начнут заселять в квартиры 3 марта

Также ведется работа с жителями 5 подъезда, которые начинают выбирать новые квартиры.

Ижевск. Удмуртия. Жителей 4 и 6 подъездов дома на Удмуртской, 261 в Ижевске начнут заселять в квартиры с субботы. Также ведется работа с жителями 5 подъезда, которые начинают выбирать новые квартиры.

«По поручению главы республики был привлечен один из ведущих институтов, который обследовал все конструкции дома. У нас есть заключение о том, что все секции, а также детский центр, признаны работоспособными, кроме того, мы имеем возможность заселить 4 и 6 секции. Завтра будет проведено заседание комиссии ЧС, на которой будет официально снят режим ЧС с 4 и 6 секции. И после этого будет осуществлено заселение жителей в эти два подъезда», - рассказал журналистам председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов.

По его словам, средства на приобретение квартир для жителей 5 подъезда могут выделить как из федерального, так и из регионального бюджета. На данный момент этот вопрос решается.

«Вчера состоялась встреча рабочей группы […] с жителями 5 подъезда. Жителям были предоставлены на выбор квартиры, которые будут предоставляться в рамках сертификатов. Мы ждем финансирования со стороны Российской Федерации, но, вместе с тем, денежные средства уже в понедельник были зарезервированы в бюджете Удмуртской Республики. Сейчас есть предложения как на рынке вторичного жилья, так и на рынке вновь введенных в эксплуатацию домов, поэтому сейчас жители выбирают те или иные варианты. Квартиры каждому будут предоставлены. Все то, о чем было указано – все исполнено. Дальше уже работа точечная с каждым жителем», - сказал Семенов.

В свою очередь начальник ГУ МЧС России по Удмуртии Петр Фомин отметил, что исследования проводились в том числе с помощью ультразвукового метода, который показал устойчивость абсолютно всех конструкций дома.

«По показаниям, которые выдали приборы – дом устойчивый, в хорошем работоспособном состоянии. Проблем никаких не возникнет. Мы подтверждаем, что режим ЧС можно снять и приступить к заселению жильцов. Секции проверяли ультразвуковым методом, никаких движений не происходит и происходить не будет», - сказал Петр Фомин.

После снятия режима ЧС с 4 и 6 подъездов площадь будет сужена до 5 секции, несмотря на фактическое ее отсутствие.

«Завтра мы принимаем решение о сужении зоны ЧС. Снимается зона с 4 и 6 секции, но остается де-юре на 5 секции. Ее фактически нет, но юридически существуют и квартиры, и люди, которые живут в пунктах временного размещения, пока не будут расселены, поэтому режим будет сужен. С 9:00 субботы […] все коммунальщики будут здесь, будем запускать жителей в квартиры. Комиссионно будет осуществлен обход всех квартир. Также управляющая компания проведет ремонт мест общего пользования и несколько квартир, деньги выделят из резервного фонда», - отметил первый заместитель главы администрации Ижевска Сергей Задорожный.

Взрыв газа в доме №261 по улице Удмуртской в Ижевске произошел 9 ноября 2017 года. Погибло семь человек. Напомним, что жильца квартиры, которая стала эпицентром разрушения, задержали вечером, 10 ноября 2017 года, и возбудили уголовное дело по статье «убийство». 27-летний мужчина рассказал, что «слышал голоса соседей, которые позорили его».



