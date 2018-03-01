Семьи работников завершившего работу завода по УХО в Камбарке сохранят служебное жилье

Некоторые медики даже получат более просторные квартиры.

Камбарка. Удмуртия. Семьи работников завершившего работу завода по уничтожению химического оружия в Камбарке не будут выселять из служебного жилья. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написал глава Камбарского района Александр Поддубский.

По его словам, речь о квартирах зашла на встрече с жителями начальника Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия Валерия Капашина.

«Валерий Петрович (Капашин – Прим.ред) сообщил, что процесс выселения прекращен и дал указание предоставить некоторым медикам более просторные квартиры», - отметил Поддубский.

Напомним, в сентябре 2017 года члены семей бывших сотрудников завода пожаловались, что начали получать письма с просьбой освободить помещения, предоставленные им по контракту.

Тогда Александр Поддубский сообщил, что он в курсе проблемы, и пояснил, что командиру местной воинской части выписали прокурорское представление привести в порядок и в соответствии с законом вопрос о регистрации площадей 18 квартир. После этого командир воинской части принял решение «взять паузу» до 2018 года.