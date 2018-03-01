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Минздрав: зарплата врачей в Удмуртии больше 55 тысяч рублей

13:25, 01 марта, 2018
Юлия Мокрушина
13:25, 01 марта, 2018
Юлия Мокрушина
2813
0
#медицина\n#зарплата\n#Удмуртия\n#врачи
2813
0

Республике удалось достичь целевых показателей по повышению зарплат медикам.

Ижевск. Удмуртия. Зарплата квалифицированных врачей в Удмуртии на 1 января 2018 года превысила 55 тысяч рублей. Такие цифры на коллегии в четверг, 1 марта, сообщил министр здравоохранения республики Игорь Титов.

По его словам, по данным за 4 квартал 2017 года, в среднем зарплата врача равнялась 49 565 рублей (192% к средней зарплате по региону), среднего медперсонала - 25 282 рубля (98% к средней зарплате по региону), младшего медперсонала - 21 439 рублей (83% к средней зарплате).

Задачей 2018 года, отметил Титов, является повышение зарплат медсестер до 100%, а врачей - до 200% к среднему уровню заработка по региону.

«На 1 января средняя зарплата врачей составляет 55 тысяч 754 рубля, среднего и младшего медперсонала - 27 тысяч 877 рублей», - сообщил Титов.

Как отметила вице-премьер правительства Удмуртии Анастасия Муталенко, эти цифры официальные и зафиксированы Росстатом.

«С 2018 года официально по решению федерации проиндексирована зарплата всем сотрудникам бюджетной сферы на 4%, и эти деньги заложены в нашем бюджете. Суммы, на самом деле, исчисляются сотнями миллионов, и при нашем серьезно сжатом бюджете сделать это было достаточно трудно», - заявила Муталенко.

13:25, 01 марта, 2018
Юлия Мокрушина
2813
0
#медицина\n#зарплата\n#Удмуртия\n#врачи

 

 

 

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