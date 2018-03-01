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Власти Ижевска: оптимизация библиотек не приведёт к их закрытию

13:50, 01 марта, 2018
Дмитрий Стрелков
13:50, 01 марта, 2018
Дмитрий Стрелков
389
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#образование\n#Администрация Ижевска\n#общество\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#библиотека\n#оптимизация
389
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Изменение формата работы необходимо для существования современных библиотек.

Ижевск. Удмуртия. Массой инсинуаций и полной оторванностью от реалий назвал слухи о закрытии библиотек №22 и №25 в Ижевске заместитель главы города Дмитрий Чистяков. Об этом он заявил на брифинге в четверг, 1 марта.

Чиновник отметил, что Центральная библиотечная система (ЦБС) Ижевска - одна из самых эффективных на сегодняшний день в России: «Такую оценку дала не горадминистрация, а, в частности, столичный эксперт - профессор кафедры электронных библиотек МГУКИ Вадим Степанов, побывавший в Ижевске осенью 2017 года. Он нам заявил, что большинство библиотек в стране существовать в привычном формате «выдача книг для чтения» будут довольно непродолжительный период времени. Два-три года. Необходимо искать новый формат устройства этих учреждений».

Напомним, что по словам директора ЦБС Светланы Гусевой, у организации есть стратегия, которой должен придерживаться каждый филиал.

Дмитрий Чистяков сказал, что упрекнуть руководство ЦБС города он ни в чём не может. Есть вопросы к руководителям конкретных библиотек: «Как же так ведётся работа, когда о существовании самой библиотеки даже не знает большинство жителей района?»

В библиотеки ходят пенсионеры, там организованы для них клубы по интересам. Но важно, чтобы туда вернулись подростки, чтобы туда ходили дети. Замглавы Ижевска отметил, что должны быть сформированы новые пространства: «Говорят, молодёжь не посещает библиотеки. Да, это факт. Потому что молодёжи это уже не интересно. Необходимо качественно менять формат работы современной библиотеки. Есть беспрецедентный проект «Университет 55+». Есть библиотеки с круглосуточным режимом работы, а есть те, где большую часть дня никого нет. С этим надо не бороться, это надо менять».

Самым важным пунктом реформ Дмитрий Чистяков назвал позицию людей. А им библиотека нужна. Говоря, что оптимизация - не всегда закрытие, а изменение формата работы, чиновник заявил, что закрытия библиотечных филиалов №22 и №25 не планировалось, и сейчас также такие документы не рассматриваются. Идёт поиск формата позитивных изменений концепции в работе.

13:50, 01 марта, 2018
Дмитрий Стрелков
389
0
#образование\n#Администрация Ижевска\n#общество\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#библиотека\n#оптимизация

 

 

 

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