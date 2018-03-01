Вручение ордена Дружбы фигуристке из Удмуртии Алине Загитовой и сырой Жириновский: что произошло минувшей ночью

«Сусанин» рассказывает о том, что случилось в мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. С первым весенним утром, Удмуртия! Несмотря на то, что 1 марта встречает нас морозной погодой, весну в душе никто не отменял. А пока вы настраиваетесь на нужную волну нового рабочего дня, предлагаем познакомиться с самыми интересными новостями.

Вручение орденов олимпийцам

Президент России Владимир Путин в среду, 28 февраля, вручил государственные награды победителям и призерам зимних Олимпийских игр-2018 в Екатерининском зале в Кремле. Об этом сообщает Kremlin.ru.

Орденом Дружбы была удостоена уроженка Удмуртии фигуристка Алина Загитова, которая завоевала для России первое золото Олимпиады в Пхёнчхане. Также награду вручили Евгении Медведевой, лыжникам Александру Большунову и Денису Спицову, хоккеистам Сергею Андронову, Александру Барабанову, Вячеславу Войнову, Владиславу Гаврикову, Михаилу Григоренко, Никите Гусеву, Павлу Дацюку, Артему Зубу, Андрею Зубареву, Илье Каблукову, Сергею Калинину, Кириллу Капризову, Богдану Киселеву, Илье Ковальчуку, Василию Кошечкину, Алексею Марченко, Сергею Мозякину, Никите Нестерову, Николаю Прохоркину, Илье Сорокину, Ивану Телегину, Игорю Шестеркину, Вадиму Шипачеву, Сергею Широкову, Егору Яковлеву.

Фото: kremlin.ru

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» первой степени будет вручена фигуристам Екатерине Бобровой и Наталье Забияко, Михаилу Коляде, Владимиру Морозову, Дмитрию Соловьеву, Евгении Тарасовой, Александру Энберту, лыжникам Юлии Белоруковой и Андрею Ларькову, Алексею Червоткину, скелетонисту Никите Трегубову.

Медали Ордена «За заслуги перед отечеством» второй степени удостоены бронзовые призеры Игр-2018 Илья Буров, Семен Елистратов, Наталья Непряева, Анна Нечаевская, Сергей Ридзик и Анастасия Седова.

Стрельба в Петербурге

Три человека ранены в результате стрельбы на востоке Санкт-Петербурга. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Женщина, автомобиль которой попал в ДТП под Володарским мостом, позвонила мужу, который прибыл с ружьем на место аварии и ранил двух человек", - сообщили информагентству в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Полицейский сделал предупредительный выстрел вверх, на который вооруженный мужчина не среагировал. После этого он открыл огонь на поражение и ранил вооруженного мужчину. Раненые госпитализированы. Сотрудник полиции, применивший оружие, не пострадал.

Позднее стало известно, что конфликт возник после столкновения автомобилей «Вольво» и «Форд». Муж женщины-водителя «Форда» приехал по ее звонку и открыл стрельбу из ружья. По информации следователей, он был пьян. Когда на место прибыл полицейский, водитель «Форда» угрожал ему убийством.

Следственный комитет возбудил в отношении стрелявшего уголовное дело о покушении на убийство двух человек и посягательстве на жизнь полицейского.

Сырой Жириновский

Ксения Собчак во время дебатов на канале «Россия 1» облила водой лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

Жириновский вмешался в выступление Сергея Бабушкина, после чего Собчак призвала его к спокойствию, на что лидер ЛДПР назвал ее «дурой» и начал всячески обзывать. «Кандидат против всех» сказала, что «участники «Дома-2» ведут себя приличнее». Однако Жириновский продолжил обзывать Собчак, и она вылила на него стакан воды.

«Ведите себя прилично. Я пользуюсь вашими же методами», — сказала Собчак. После чего Жириновский позволил себе в эфире нецензурную брань.