  • $ 55.67 ↓
  • € 68.66 ↓

Дом на Удмуртской, 261 в Ижевске снова проверили специалисты МЧС

18:01, 28 февраля, 2018
Юлия Мокрушина
18:01, 28 февраля, 2018
Юлия Мокрушина
1077
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#взрыв газа
Фото: ИА «Сусанин»
1077
0

Здание обследовали с помощью комплекса «Струна».

Ижевск. Удмуртия. Окончательные результаты экспертизы состояния пострадавшего от взрыва газа дома на улице Удмуртской, 261 в Ижевске будут готовы в начале марта, сообщил председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов в среду, 28 февраля.

«В настоящий момент мы ожидаем результатов проведения технического обследования, которое было сделано НИИ «Строительство», это не только 1-3 подъезды, с учетом того времени, которое прошло, это также результаты выполнения строительно-монтажных работ по усилению конструкций 4 и 6 подъездов, мы говорим о доме в целом, - заявил он. - Кроме того, вчера проводилась проверка специалистов МЧС с применением комплекса «Струна» относительно того, как себя ведут строительные конструкции, гипсовые маячки, которые были установлены в доме».

Напомним, ранее сообщалось, что жители 4 и 6 подъездов пострадавшего дома смогут вернуться в свои квартиры 1 марта 2018 года. Взрыв газа в доме №261 по улице Удмуртской в Ижевске произошел 9 ноября 2017 года. Погибло семь человек.

18:01, 28 февраля, 2018
Юлия Мокрушина
1077
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#взрыв газа

 

 

 

Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Строительная балка упала на детскую коляску в Ижевске

17:16, 21 февраля, 2018
17696

В Удмуртии сотрудники ФСБ задержали группу «обнальщиков»

17298
09:30, 22 февраля, 2018

В Ижевске школьники изобрели «долболёд»

10261
10:08, 27 февраля, 2018

Фигуристка из Ижевска Алина Загитова завоевала золото Олимпийских Игр в Пхенчхане

8687
08:46, 23 февраля, 2018

Уроженка Удмуртии Алина Загитова на Олимпиаде установила мировой рекорд в короткой программе

7639
09:09, 21 февраля, 2018

Радиоактивный цезий подобрал на дороге водитель в Ямало-Ненецком округе

19:03, 21 февраля, 2018
3157

В России вступили в силу обновленные правила прохождения техосмотра

2517
09:58, 22 февраля, 2018

Выплаты при рождении первого ребенка не будут облагать налогом

2421
20:43, 23 февраля, 2018

В Ингушетии произошла поножовщина между чиновниками

2357
15:42, 22 февраля, 2018

Американская газета назвала российских хоккеистов «командой без страны»

2339
15:14, 25 февраля, 2018

Тренер сборной Чехии по хоккею заявил о судейской ошибке в игре с Россией

10:00, 24 февраля, 2018
11123

Одолев норвежцев, российские хоккеисты вышли в полуфинал Олимпиады-2018

3209
14:38, 21 февраля, 2018

В Польше из-за морозов погибли более 45 человек

2597
17:36, 26 февраля, 2018

МОК озвучит решение о восстановлении Олимпийского комитета России 25 февраля

2323
18:00, 24 февраля, 2018

Виктория Бекхэм опубликовала фото на костылях

2249
20:00, 24 февраля, 2018

Мультимедиа

Удмуртия в минуту: массовые проверки водителей и карантин в детских садах

Удмуртия в минуту: паводок и «долболёд»

27 февраля, 2018

Удмуртия в минуту: планы Алины Загитовой и аномальные холода

26 февраля, 2018