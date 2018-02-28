Дом на Удмуртской, 261 в Ижевске снова проверили специалисты МЧС

Здание обследовали с помощью комплекса «Струна».

Ижевск. Удмуртия. Окончательные результаты экспертизы состояния пострадавшего от взрыва газа дома на улице Удмуртской, 261 в Ижевске будут готовы в начале марта, сообщил председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов в среду, 28 февраля.

«В настоящий момент мы ожидаем результатов проведения технического обследования, которое было сделано НИИ «Строительство», это не только 1-3 подъезды, с учетом того времени, которое прошло, это также результаты выполнения строительно-монтажных работ по усилению конструкций 4 и 6 подъездов, мы говорим о доме в целом, - заявил он. - Кроме того, вчера проводилась проверка специалистов МЧС с применением комплекса «Струна» относительно того, как себя ведут строительные конструкции, гипсовые маячки, которые были установлены в доме».

Напомним, ранее сообщалось, что жители 4 и 6 подъездов пострадавшего дома смогут вернуться в свои квартиры 1 марта 2018 года. Взрыв газа в доме №261 по улице Удмуртской в Ижевске произошел 9 ноября 2017 года. Погибло семь человек.